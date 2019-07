Les Grands récits en podcast : Lilian Thuram, l'éternité en vingt-trois minutes chrono

Nous sommes très heureux de vous proposer à partir de cet été une déclinaison en podcast de notre rubrique "Les Grands Récits", consacrés depuis un an et demi à la grande Histoire et aux petites histoires du sport. Ce tout premier numéro à écouter fut aussi le tout premier à lire. Rendez-vous chaque jeudi pour découvrir un nouvel épisode. Cette semaine, un autre héros improbables : Lilian Thuram lors du France-Croatie de 1998. Bonne écoute !

Ecrit par Maxime DUPUIS

Raconté par Florian BAYOUX

Monté par Jean-Gabriel RASSAT

Produit par BABABAM

Ecoutez les Grands Récits sur :

Apple Podcast

Deezer

Spotify

Castbox

Pocekt Casts

Soundcloud

Les Grands Récits sont devenus un rendez-vous incontournable de notre site. Chaque mardi, vous êtes nombreux à leur être fidèles. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé de les faires grandir. En collaboration avec Bababam, les Grands Récits arrivent donc en format podcast. Vous avez aimé les lire? Vous adorerez les écouter.

Chaque semaine, à partir de cet été, découvrez ou redécouvrez, racontés par Florian Bayoux, les épisodes que vous avez pu lire ces derniers mois. A partir du mois de septembre, tout nouvel épisode sera disponible chaque mardi à la fois à l'écrit sous la plume de Laurent Vergne et Maxime Dupuis, mais aussi en podcast.

Le podcast des Grands Récits est disponible sur toutes les plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter !