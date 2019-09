Jusqu’à présent, l’accueil avait été frais. Dire que Lionel Messi avait été discret quant à l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone est un doux euphémisme. Cet été, la Pulga n’a cessé de pousser pour faire revenir son ami Neymar afin de l’aider dans sa quête de Ligue des champions. Le Français, lui, avait repoussé Barcelone l’été précédent, crime de lèse-majesté en Catalogne où le roi Messi a forcément le dernier mot.

Le mercato s’est terminé, Neymar n’est jamais arrivé et Messi s’est donc retrouvé "coincé" avec Griezmann. Il y a pire… La déclaration du 10 barcelonais il y a quelques jours concernant le champion du monde avait rajouté de l’huile sur un feu qui ne demandait qu'à s'embraser un peu plus : "Je le connais très peu, nous ne nous sommes quasiment pas croisés, avait expliqué Messi. Je me suis blessé, je suis resté en marge et le reste du groupe est partie en tournée. Nous ne sommes pas souvent vus. Nous aurons l’occasion de partager beaucoup de choses".

C’était finalement la dernière phrase qu’il fallait prendre en compte. La relation Messi-Griezmann a connu son premier virage ce mardi. Sans forcément se trouver énormément dans le jeu, les deux hommes ont trouvé le moyen d’être décisifs face à Villarreal (2-1). Un corner au premier poteau de l’Argentin et le Français est sorti de sa boîte pour permettre au Barça d’ouvrir le score.

La suite ? Un énorme calin et de grands sourires, comme pour faire taire la rumeur d’un problème entre les deux. S’ils ne se connaissent pas encore forcément en tant qu’hommes, ils apprennent à se découvrir comme joueurs. Et c’est le Barça qui s’en frotte les mains. "La vérité, c’est que Leo la met où il veut. Sur le corner, on a tous nos positions. La mienne, c’était au premier poteau et avec un peu de chance c’est rentré", a souri le Français au micro de Movistar.

" Je savais que j’allais avoir du mal "

S’il a marqué son troisième but personnel, Griezmann n’a pourtant pas encore trouvé son rythme de croisière. Normal à l’écouter : "C’est un autre football (qu’à l’Atlético, NDLR), une autre position. Je savais que j’allais avoir du mal, mais aussi que j’allais m’améliorer. Mais ce n’est pas si mal non trois buts ? Je peux mieux faire oui, mais je dois continuer à travailler".

Un peu comme ce Barça loin d’être irréprochable malgré ces "trois points de suture" selon Sport glanés face à Villarreal. Car rien n’est encore parfait. Derrière, le Barça a encore souffert. Devant, l’alchimie entre Suarez, Messi et Griezmann ne saute pas aux yeux et risque de prendre encore du retard avec la blessure de l’Argentin. "On est loin de notre meilleure version mais avec le temps, ça va aller", a voulu rassurer le Français après coup. Après tout, pas de raison de paniquer. Tant que Messi "peut la mettre où il veut"…