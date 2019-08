Non seulement il est toujours au Real, mais en plus il est titulaire. Alors que le club merengue souhaitait se débarrasser de Gareth Bale cet été, le Gallois est pourtant dans le onze de départ concocté par Zinédine Zidane pour le premier match de Liga de la saison sur le terrain du Celta Vigo, ce samedi (17h00). Le Gallois profite de l'absence d'Eden Hazard, forfait sur blessure, pour se faire une place dans l'attaque de la Maison Blanche où il sera associé à Karim Benzema et Vinicius Jr.

Pour le reste, Zidane a fait du classique. Dani Carvajal suspendu, Alvaro Odriozola débutera au poste d'arrière droit dans une défense traditionnelle avec la charnière Raphaël Varane - Sergio Ramos et Marcelo sur le côté gauche. Même constat au milieu avec le trio habituel formé par Casemiro, en sentinelle, Toni Kroos et Luka Modric. Comme attendu, Thibaut Courtois est titulaire dans le but merengue. Keylor Navas débutera ainsi sur le banc, en compagnie des recrues Luka Jovic et Eder Militão.

L'autre élément longtemps considéré comme indésirable au Real, James Rodriguez, est lui aussi sur le banc des remplaçants. Le Colombien, prêté au Bayern Munich ces deux dernières années, a été annoncé du côté de Naples ou de l'Atlético de Madrid. Mais il n'a finalement pas trouvé preneur. Zidane compte désormais sur lui, comme sur Bale. C'est ce que le Français avait laissé entendre vendredi en conférence de presse. Il a joint le geste à la parole.