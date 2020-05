Cette fois, c'est officiel : la Liga reprendra le 11 juin avec FC Séville - Bétis

LIGA - L'information était dans les tuyaux depuis quelques jours, mais elle est désormais officielle : la Liga va reprendre ses droits le 11 juin prochain à l'occasion du derby andalou FC Séville-Betis.

Il ne manquait plus que le feu vert des autorités espagnoles. C'est désormais officiel depuis ce vendredi après-midi : le championnat espagnol, interrompu à la 27e journée, va pouvoir se remettre en ordre de marche à partir du jeudi 11 juin à 22h. Ce sera le mythique derby andalou entre le FC Séville de l'ex-Marseillais Lucas Ocampos et le Bétis de Nabil Fekir qui marquera la reprise des hostilités en Liga.

Alors qu'il reste onze journées à jouer, un véritable marathon attend les vingt clubs de Liga. A compter du 11 juin, il n'y aura pas un jour sans un match, à huis clos, en Espagne. Chaque journée de championnat se déroulera sur trois voire quatre jours. Chaque équipe devra tenir ce rythme soutenu jusqu'au 12 juillet. Car la 37e journée se tiendra sur une seule et même date : le mercredi 15 juillet. Rebelote le dimanche 19 juillet avec l'ultime journée de la saison 2019-2020 où tous les matches se joueront à partir de 21h30. L'objectif était de ne pas trop décaler la saison 2020-2021, qui débutera le 12 septembre.

"Plus de 130 personnes travaillent actuellement pour que tout puisse se faire dans une nouvelle forme. Les voyages, l'organisation, tout. Nous sommes prêts", a déclaré vendredi Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole qui a toujours cru à une reprise de la Liga, malgré un contexte sanitaire très difficile durant le printemps de l'autre côté des Pyrénées. A l'heure actuelle, le pays compte officiellement un peu plus de 27 000 décès du fait du coronavirus. Mais le temps a fait son oeuvre et la Ligue espagnole a gagné son pari.

