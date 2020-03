Coronavirus : Le Deportivo Alavés annonce 15 cas positifs

Si l'ensemble de la Liga est actuellement à l'arrêt, plusieurs clubs espagnols sont impactés directement par la pandémie du Covid-19. Après Valence, qui annonçait récemment 35% de résultats positifs, puis l’Espanyol Barcelone, touché par six cas de coronavirus au sein de son équipe, c'est désormais au tour du Deportivo Alavés. Ce mercredi, le club espagnol a annoncé 15 cas positifs.

Vitoria-Gasteiz, l'un des principaux foyers de la pandémie en Espagne

Parmi ces derniers, on retrouve trois joueurs de l'équipe première, cinq salariés et sept membres du staff. Le club de Vitoria-Gasteiz avait déjà annoncé avoir détecté deux cas positifs au sein de structure sportive, samedi dernier. Comme Blaise Matuidi et Daniele Rugani à la Juventus, tous étaient sans symptôme. Le Pays basque, et plus précisément la ville de Vitoria-Gasteiz, siège du club d'Alavés, est un des principaux foyers de la pandémie en Espagne, avec près de mille cas enregistrés dans la région selon les derniers bilans transmis par les autorités sanitaires ce mercredi.

Avec près de 14.000 cas et 624 morts selon le dernier bilan communiqué samedi par le ministère de la Santé, l'Espagne est toujours l'un des pays les plus touchés du monde par la pandémie et le plus touché en Europe derrière l'Italie.