"Tsunami", "Chaos FC", "Messi contre Abidal" : la presse tire sur l'ambulance Barça

"Puñetazo (coup de poing) de Messi". Ce mercredi, Marca consacre sa Une à la réponse de Lionel Messi sur Instagram, après les accusations d'Eric Abidal la veille dans une interview accordée à Sport. "Je crois que chacun doit être responsable de ses tâches et assumer ses décisions, a déclaré l'Argentin. Les responsables de la direction sportive doivent eux aussi prendre leurs responsabilités et surtout assumer les décisions qu'ils prennent... Enfin, je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms, parce que sinon cela nous nuit à tous et alimente des choses qui se disent et qui ne sont pas exactes."

Comme Marca, qui a mis en avant cette "explosion" de Messi, El Mundo Deportivo titre "Messi contre Abidal" ce mercredi matin, avec les déclarations des deux protagonistes. "Beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup, et en plus il y avait un problème de communication interne, avait expliqué l'ancien Lyonnais quelques heures auparavant. La relation entraîneur-joueurs a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu'ex-joueur. J'ai communiqué au club ce que j'en pensais, et il a fallu prendre une décision (évincer Ernesto Valverde)."

Pour sa part, Sport évoque un "tsunami" au FC Barcelone et précise que Lionel Messi a "seulement" attendu 87 minutes avant de répondre au secrétaire technique des Blaugrana. Enfin, AS consacre sa une aux deux événements : la rechute d'Ousmane Dembélé, mais aussi à la passe d'armes entre Abidal et Messi avec ce titre qui résume parfaitement la situation au sein du club catalan : "Chaos FC".