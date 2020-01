Le suspense a pris fin lundi soir. Peu après avoir annoncé le renvoi d'Ernesto Valverde, le Barça a officialisé son successeur : Quique Sétien. Un nom qui a pu surprendre, notamment au vu des nombreuses rumeurs concernant une possible arrivée de Xavi. Mais l'ancien milieu de terrain, qui a confirmé avoir été approché par la direction catalane, a refusé. Et ce pour une raison toute simple : il n'était pas prêt.

"Entraîner le Barça, c'est mon rêve"

"Oui, j'ai reçu une offre du Barça en présence d'Eric Abidal et Oscar Grau, mais je ne l'ai pas acceptée, car c'est trop tôt pour moi pour entraîner le Barça", a-t-il assuré en de la finale de la Coupe du Qatar entre Al Sadd, son équipe, et Al Duhai. "Mais entraîner un jour le Barça continue d'être mon rêve", avoue-t-il dans la foulée. Concernant la nomination de Quique Setién, qui a signé un contrat de deux ans et demi, la légende du Barça assure l'adorer.

Xavi Hernández (Al Sadd). AFC Champions League 2019Getty Images

"J'aime sa façon de travaill et j'espère qu'il va réussir avec cette équipe", confie Xavi. Encore novice dans le métier, ce dernier veut donc engranger un peu d'expérience avant de s'asseoir éventuellement sur le banc du Barça. Qu'il le veuille ou non, il lui semble promis un jour ou l'autre.