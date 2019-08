Six ans plus tard, rien n’a changé. Et pourtant, il s’en est passé des choses. Ils ne sont plus que deux : le Real Madrid et le FC Barcelone. Deux géants à la conquête d’une star mondiale dont les retombées marketing et médiatiques semblent plus importantes que son apport sportif au regard des deux années passées. C’est un Clasico qui s’organise sur le marché des transferts pour s’offrir Neymar, toujours plus proche de la sortie au PSG. Une guerre impressionnante au vu des sommes évoquées mais qui n’a rien d’inédit. C’est même tout l’inverse.

2013. La nouvelle sensation du football mondial, c’est lui. A 21 ans, Neymar met le monde en émoi. Le tout depuis Santos. Son sens du dribble et ses prestations gigantesques avec le club brésilien attirent l’œil et font grimper sa cote sans discontinuer depuis 2009 et ses débuts professionnels. Et, à première vue, c’est le Real Madrid qui dispose d’une longueur d’avance.

Car Neymar et Madrid, c’est déjà une longue histoire à l’époque. Il y a cette visite à Santiago Bernabéu à ses 14 ans où le jeune Brésilien réalise même des tests médicaux pour la Casa Blanca. Aux côtés de Wagner Ribeiro, son agent de l’époque, il semble impressionné par l’enceinte madrilène. Impression confirmée par les propos du jeune prodige dans une interview en 2008 à Marca : "Le club de mes rêves ? Le Real Madrid".

L’offre de 150 millions d’euros du Real

Au fond, tout le monde pousse pour le Real. Pelé et Ronaldo prennent position publiquement pour la Casa Blanca. Tentant quand on est brésilien… Florentino Pérez, déjà, est à la manœuvre. Il sait que le gamin est une mine d’or marketing et une ouverture XXL au Brésil où il rêve de voir les maillots merengue floqué du nom "Neymar" prospérer. Et c’est lui qui lance réellement les hostilités.

Dès 2012, la presse madrilène bruisse d’un accord pour l’été à venir, avec un contrat de six ans pour la nouvelle star madrilène. Cela ne se fera pas mais Madrid ne désarme pas pour autant. Interrogé par la justice espagnole dans le cadre du transfert opaque au Barça, Neymar Senior dévoile les chiffres de l’opération envisagée pour son fils. 150 millions d’euros et 40% des droits d’image du joueur, détenus à l’époque par deux fonds d’investissement brésiliens (DIS et Teisa).

En mars 2018, Delcir Sonda, président de DIS, avait confirmé l’offre madrilène et l’aspect imminent de la signature du Brésilien au Real, nuançant cependant sensiblement les chiffres évoqués : "Madrid est le premier à s’être manifesté pour Neymar. Et Neymar avait dit oui. Il avait même passé la visite médicale dans la clinique d’un de mes amis. Le Real était prêt à mettre les 65 M€ de sa clause libératoire et même 10 M€ de plus".

Neymar sous le maillot du SantosImago

Rosell et Messi vont tout changer

Madrid en avance, c’est le Barça qui grimace. Mais le club blaugrana a plus d’un tour dans son sac. Lui aussi a cherché à débarquer tôt dans le dossier. Dès 2011 et ce Mondial des Clubs qui verra Santos affronter l’armada barcelonaise. Plutôt que d’approcher le club brésilien, c’est son entourage qui est visé par Sandro Rosell, le président du Barça à l’époque. Neymar Senior se voit notamment promettre une prime à la signature de dix millions d’euros. Alléchant.

Le joueur, lui, laisse faire. Il continue de flamber au Brésil mais suit de près l’évolution de ses deux courtisans. Et, en privé, laisse apparaître un entrain certain à l’idée d’être associé à Lionel Messi qu’il a pu observer de près au Mondial des clubs. Tactiquement, sa place sur le côté gauche est aussi garantie en Catalogne alors qu’elle est dévolue, naturellement, à CR7 au Real Madrid.

Lionel Messi et Neymar se saluent lors de la finale de la Coupe du monde des Clubs en 2011Eurosport

Après l’été 2012, tout s’accélère. Car si Neymar veut quitter Santos en 2013, il lui faudra absolument partir avant le 30 juin, sous peine de payer une amende à son club de toujours. Deux choix s’offrent en réalité à lui : faire le grand saut en cet été 2013, rejoindre l’Europe au risque de mettre en péril sa réputation brésilienne avant le Mondial 2014. Ou rester, encore, une année de plus pour partir libre à la fin de son contrat en 2014. Le jeune homme choisit la première option et en informe Santos.

De 57 millions à 99,7 millions

La suite, c’est encore et toujours un Clasico. Le 25 mai 2013, c’est un communiqué aux allures de petite bombe que dégaine le club brésilien : "Le Santos FC informe qu'il a reçu deux offres pour Neymar Silva Santos Junior. Au vu de ces offres et des conditions du contrat du joueur, le Comité de direction du club a décidé de négocier son étoile", avait annoncé le club de Sao Paulo sur Twitter.

21 ans et déjà le monde à ses pieds : dans une position de luxe, Neymar a le choix du roi. Le Real ou le Barça. Officiellement, c’est pour le "projet de jeu" que la pépite brésilienne choisit de rallier la Catalogne. Le 26 mai 2013, à presque 4h du matin, le FC Barcelone met fin au feuilleton en officialisant l’arrivée du prodige pour cinq ans.

Le chèque signé est de 57 millions d’euros selon Sandro Rosell. Officiellement. Officieusement, il faut sortir la calculette pour se rendre compte qu’il pèse presque le double. Après une enquête fouillée de El Mundo, c’est presque 95 briques que le Barça aurait versé de 2011 à 2013 pour s’assurer les services du Brésilien. Mis en examen pour "délit contre le trésor public", le Barça, par la voix de sa nouvelle direction, finira par avouer la somme réelle : 86,2 millions d’euros. Ajoutez-y les 13,5 millions payés au fisc en guise de pénalité et Neymar au Barça en 2013, c’est un coût total de 99,7 millions.

Six ans plus tard, les sommes évoquées n’ont plus rien à voir. Cent millions oui, mais sans compter Coutinho, Navas, James Rodriguez ou Gareth Bale, identifiés comme possibles monnaies d’échange dans le transfert qui agite ce mercato 2019. Six ans plus tard, c’est un nouveau Clasico qui se dessine. Avec une légère avance pour le Barça selon les dernières informations. Six ans plus tard, rien n’a vraiment changé.