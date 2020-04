Le "rêve interdit" de Massimo Moratti devrait rester tel quel. Il y a quelques jours, l'ex-président de l'Inter Milan avait assuré que la venue de Lionel Messi dans son ancien club était réalisable. "La situation actuelle a rebattu toutes les cartes. Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser. Lionel Messi est en fin de contrat bientôt (ndlr : en 2021) et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir... Il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison", confiait-il à Radio Rai. Mais depuis, et malgré des confirmations en Argentine, l'intéressé a démenti.

" Les crises ? Ce sont des choses normales dans chaque club "

Mercredi, c'est Quique Setién, l'entraîneur du Barça, qui est revenu sur ce dossier. Et si les Blaugranas traversent actuellement une crise institutionnelle, il n'imagine pas pour autant le sextuple Ballon d'Or faire ses valises. "Les crises ? Ce sont des choses normales dans chaque club, explique-t-il à la chaîne TV3. Ce qui est triste en revanche c'est qu'elles soient communiquées aux médias. Il vaudrait mieux travailler dans un environnement plus calme mais les choses sont comme ça. Cela dit, je ne pense pas que ce qui s'est passé va inciter un joueur comme Messi à s'interroger s'il souhaite ou non rester avec le club."

Ainsi, Setién est persuadé que Messi "terminera sa carrière au Camp Nou". Si cette volonté est visiblement partagée par son numéro 10, une clause figure dans son contrat pour le libérer de façon unilatérale en fin de saison. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de tout un club.