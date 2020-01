L’annonce n’a surpris personne. A dire vrai, Reinier semblait promis à la Casa Blanca et rien d’autre. Le talentueux Brésilien devrait devenir le 19 janvier prochain, date de sa majorité, un joueur du Real Madrid. L’opération s’évalue à près de 30 millions d’euros, répartis entre le club brésilien de Flamengo, les intermédiaires et l’agent du joueur. Après Vinicius Junior et Rodrygo (45 millions d’euros chacun), c’est donc une nouvelle pépite brésilienne qui rejoint Madrid en moins de deux ans.

Les raisons sont multiples et sont autant des choix stratégiques de la Casa Blanca que des obligations inhérentes à son statut. Le marché des superstars étant de plus en plus difficile à faire bouger (les cas Pogba ou Neymar l’ont illustré l’été dernier), le club de Florentino Pérez s’est mis en tête d’aller chercher la future bombe du football mondial. Tous les grands clubs ne vivent que par ce prisme-là dans le marché des jeunes joueurs et le Real a même fait plus d’efforts que d’autres dans ce domaine récemment.

Mais dans sa quête d’internationalisation des pépites, initiées avec Martin Odegaard, Madrid a eu l’œil bien plus tourné récemment vers l’Amérique latine et le plus grand pays du continent : le Brésil. La première raison tombe sous le sens : le réservoir auriverde est le plus grand au monde. Mais pour trouver le prochain Ronaldo, il faut savoir se tourner vers des hommes de confiance. C’est là qu’entre en scène Juni Calafat.

Commentateur, scout et ami de Ronaldo et Roberto Carlos

Son aventure au Real Madrid débute en 2014. Commentateur de la Ligue brésilienne sur Canal Plus, Calafat réussit sa mutation en tant que scout. Au Brésil, ses réseaux sont immenses et la bonhomie de l’intéressé va lui permettre de s’ouvrir de nombreuses portes. En 2014, c’est la plus prestigieuse d’entre elles qui s'ouvre. Le Real Madrid vient le chercher pour devenir responsable de la détection en Amérique latine.

Espagnol exilé très tôt à Sao Paulo, il réussit à faire son trou aux côtés de Florentino Pérez. Ses fréquentations brésiliennes, de Roberto Carlos à Ronaldo, lui permettent aussi de s’inviter de plus en plus régulièrement aux meetings stratégiques du Real. En 2015, pour le "récompenser" des signatures de Martin Odegaard et Lucas Silva où il aura joué un rôle important, il est promu chef du département football à l’international de la Casa Blanca. Son influence n’aura alors de cesse de grandir.

Bien sûr, il n’y a qu’un patron au Real en la personne de Florentino Pérez. Mais le boss madrilène ne vient se mêler des négociations que lors de transferts XXL. Ça tombe bien, les transferts "secondaires" réalisés par le Real les années passées se sont multipliés. Internationalisation oblige. Renforcement du banc de touche également.

Dans ces dossiers-là, c’est lui qui est envoyé aux tables de négociations accompagné de José Angel Sanchez, autre homme de confiance de Pérez et accessoirement directeur général du club. Les transferts de Ferland Mendy, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Federico Valverde, Marco Asensio ou même Brahim Diaz portent sa marque.

L’homme du dossier Neymar

Mais s’il possède autant la cote auprès de Florentino Pérez, c’est aussi parce qu’il dispose d’une arme fatale : une relation réelle avec Neymar et la famille du joueur. C’est aussi via ce prisme qu’il faut analyser l’ampleur des recrutements brésiliens au Real Madrid. Le président madrilène n’a toujours pas digéré son échec de 2013 face au Barça et veut retrouver de l’éclat au Brésil, pays aux retombées financières et marketing non-négligeables pour la Casa Blanca.

Calafat connaît bien le clan Neymar. "Le Real Madrid a toujours maintenu le contact avec l’entourage du joueur" : si vous avez lu cette phrase l’été dernier au moment du feuilleton Neymar, vous savez désormais de qui il s’agit. Mais n’allez pas croire que tout lui réussit. S’il aime autant l’ombre, c’est aussi parce qu’il s’est parfois trompé par le passé, comme lorsqu’il a appuyé la signature du flop Lucas Silva en 2015.

Son réseau fait aussi beaucoup parler, surtout lorsque El Confidencial révèle que 30 millions d’euros de commissions au total ont été réservés aux intermédiaires dans les transferts de Vinicius et Rodrygo Mais peu importe, Juni Calafat continue son ascension madrilène. Alors, si vous avez une pépite brésilienne à l’œil, faites-vite. Car l’ancien scout l’a probablement déjà dans ses radars.