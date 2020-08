LIGA - Pour symbolier le nouveau FC Barcelone, Ronald Koeman aimerait attirer "cinq ou six nouveaux joueurs" cet été. Selon le quotidien espagnol AS, le technicien néerlandais aurait ciblé trois noms : Eric Garcia, Donny Van de Beek et Lautaro Martinez.

A peine arrivé, Ronald Koeman est déjà prêt pour tenter de remettre le FC Barcelone dans le droit chemin. Comme il l'a annoncé mercredi soir à la télévision néerlandaise Zigoo TV, le technicien barcelonais espère cinq à six renforts pour la prochaine saison, et notamment un par ligne. Ce jeudi, AS révèle trois noms qui pourraient symboliser le Barça de Koeman : Eric Garcia, Donny Van de Beek et Lautaro Martinez.

Formé à la Masia, Eric Garcia a encore un an de contrat avec Manchester City. Le défenseur espagnol n'a pas donné suite aux récentes sollicitations du club anglais pour étendre son bail. Ainsi, le deuxième de Premier League pourrait être tenté de vendre dès cet été son joueur de 19 ans. Si le dossier Lautaro Martinez est étudié depuis de longs mois déjà, le Barça se serait aussi positionné sur Donny Van de Beek, longtemps sollicité par le Real Madrid. Avec le milieu offensif de 23 ans, associé à Frenkie de Jong, arrivé l'été dernier, les Blaugrana pourraient reconstituer le formidable duo qui avait conduit l'Ajax Amsterdam en demi-finales de la Ligue des champions en 2019.

Cependant, la crise sanitaire est passée par là et rend la marge de manoeuvre très réduite sur le plan économique. "Les grands clubs subissent des pertes incroyables, il ne sera donc pas très facile d'avoir cinq ou six nouveaux joueurs tout de suite, mais nous inclurons également les jeunes", a déclaré Ronald Koeman à Zigoo TV. Avant d'acheter, le Barça devra vendre. Ça tombe bien, le club catalan a invité six joueurs majeurs à partir dès cet été, selon El Mundo Deportivo : Luis Suarez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Jordi Alba, Ivan Rakitic et Sergio Busquets.

