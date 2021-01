Messi manquera donc le 16e de finale de Coupe du Roi opposant le Barça à Cornella, ce jeudi (21h00) et le déplacement du club catalan sur la pelouse d'Elche, trois jours plus tard. Pas de quoi véritablement affecter son rythme avant le sprint de la fin du mois de février. Et le huitième de finale de Ligue des champions face au PSG.