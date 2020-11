Ce "golazo", justement, Griezmann n’a pas voulu trop traîner dessus. "Le but, soit il allait dedans, soit il allait dans les tribunes, a-t-il souri. Mais j'ai eu de la chance, et c'est rentré". Alors, c’est encore Koeman qui s’y est collé : "Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé, a-t-il expliqué concernant le numéro 7 blaugrana. Il a toujours travaillé au maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu cette efficacité. Grâce à ses mouvement, il a trouvé plus de liberté, plus d'espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain, c'est positif".