Lenglet peut regretter son erreur. Sur un ballon donné dans la surface, l'ancien Sévillan pensait dégager tranquillement le cuir. Mais il a été devancé par Ruben Sobrino et son pied est venu percuter le joueur de Cadix. Lenglet avait déjà été malheureux lors du match aller avec une grossière erreur qui avait précipité la défaite du Barça face au promu (2-1) . Il a par ailleurs provoqué trois penalties contre son équipe en Liga cette saison, plus que tout autre joueur de la formation catalane. Cela commence à faire beaucoup. Et à coûter cher au Barça.

Le club catalan n'a ainsi pas saisi pleinement l'occasion de profiter du revers du leader, l'Atlético, battu samedi par Levante (0-2). Au grand dam de Ronald Koeman. "Sur des matches comme ça, quand tu as seulement un but d'avance, il peut se passer des choses contre nous, a déploré l'entraîneur barcelonais. On laisse échapper deux points là où on n'en avait pas le droit. On est déçus. Je n'aime pas rejeter la faute sur un joueur individuellement, c'est une question d'équipe. On a créé quelques occasions pour marquer le deuxième but..."