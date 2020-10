Le règne de Josep Maria Bartomeu pourrait se terminer plus rapidement que prévu. Alors que les élections du futur président du FC Barcelone ont été fixées les 20 et 21 mars 2021, la motion de censure à l'encontre de l'actuel patron du club catalan a été validée selon les informations du quotidien Sport , très bien renseigné sur l'actualité du Barça. En effet, les 16 521 signatures nécessaires, soit des 15% des quelque 100 000 socios, ont été rassemblées ce mercredi.

Il s'agit d'un record de défiance vis-à-vis d'un président du FC Barcelone. Ses prédecesseurs, Joan Laporta et Josep Lluís Nuñez, avaient respectivement récolé 9 145 et 5 664 signatures de défiance en 2008 et 1998. Désormais, les socios ont 20 jours pour convoquer un référendum afin de se prononcer sur l'avenir immédiat de Josep Maria Bartomeu, élu président du FC Barcelone en juillet 2015.