Memphis Depay ne portera pas le maillot du FC Barcelone après la trêve internationale. Pourtant, le club catalan et l'Olympique Lyonnais étaient tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant néerlandais contre cinq millions d'euros plus dix de bonus. "Le joueur qui a le plus de chances de partir, c'est Memphis", déclarait d'ailleurs Juninho, le directeur sportif des Gones, après Lyon-Marseille dimanche soir au micro de la chaîne Téléfoot.