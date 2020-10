Le 4-4-2, le 4-3-3. Luka Jovic, Rodrygo, Martin Odegaard ou encore Isco. Après un mercato vierge de toute arrivée, Zinedine Zidane a varié les systèmes et surtout les hommes depuis le début de saison avec le Real Madrid. Mais les résultats n’ont pas suivi et la crise a pointé le bout de son nez dès la fin du mois d’octobre, après deux défaites de rang contre Cadix (0-1) et le Shakhtar Donetsk (2-3). Le moment qu’a choisi le coach madrilène, annoncé sur la sellette, pour mettre fin à la récréation. Et figer un onze de départ qui s’est imposé au Camp Nou samedi dernier (1-3) avant d’arracher un match nul à Mönchengladbach trois jours plus tard (2-2).

Ce onze, le voici, dans un 4-3-3 que Lucas Vazquez a intégré en remplaçant Nacho avant la mi-temps contre le Barça : Courtois – Vazquez, Varane, Ramos, Mendy – Valverde, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius.

Liga Fin de la polémique : Benzema et Vinicius se sont expliqués IL Y A UNE HEURE

Les exceptions Modric et Vazquez

Une composition qui a globalement donné satisfaction lors des deux dernières sorties. Mais qui sera normalement amenée à bouger contre Huesca, samedi (14h00), après deux rencontres très intenses et à trois jours d’un choc crucial contre l’Inter en Ligue des champions. Le problème ? En dehors de ce onze qui se dégage, peu sont ceux qui donnent satisfaction depuis le début de saison. En fait, à l’exception d’un Luka Modric très convaincant lors de ses deux dernières entrées, et d’un Vazquez lancé avec succès comme arrière droit après les blessures de Carvajal et Nacho, personne ne se détache véritablement.

Une problématique de taille qui n’a pas échappé à la presse madrilène. "Faire tourner ou non, telle est la question", avance Marca, qui parle de "patates chaudes" concernant plusieurs remplaçants. "Le neuf est le problème", assure de son côté As. Ce qui est difficilement contestable. Auteur de deux buts en huit rencontres depuis le début de saison, Karim Benzema n’est pas reparti sur ses standards de la fin de saison dernière, qui l’avait vu être prépondérant dans la course au titre. Et derrière l’incontestable titulaire, il n’y a pas grand monde.

Le fantôme Jovic, Hazard comme bouffée d'air

Luka Jovic, arrivé à l’été 2019 contre 60 millions d’euros, est muet depuis le début de saison, après n’avoir inscrit que deux buts lors de sa première année à Madrid. Plus inquiétant, il n’apporte absolument rien au jeu des Merengue, comme en témoignent ses 16 ballons touchés contre le Shakhtar, date de sa dernière apparition. Mardi, Zidane a préféré laisse monter Raphaël Varane et Sergio Ramos en fin de rencontre plutôt que de faire rentrer son attaquant pour égaliser, ce qui en dit long sur le crédit qu’il accorde au Serbe. Mariano Diaz, lui, n’est même pas considéré comme une option. Reste, éventuellement, la possibilité de lancer le jeune Hugo Duro dans le grand bain.

Zidane et Jovic Crédit: Getty Images

Sur les côtés, Rodrygo n’a pas spécialement crevé l’écran jusqu’ici, tandis que Vinicius a bien démarré avant de marquer le pas sur les derniers matches, ce qui a d’ailleurs suscité des remarques de Karim Benzema. Quoiqu’il en soit, le retour d’Eden Hazard arrive à point nommé, et sa bonne entrée en Allemagne a été saluée. "Hazard s’est bien entraîné avec nous et ses sensations sont bonnes, a résumé Zidane devant la presse vendredi. Nous avons beaucoup de matches et l’idée est qu’il soit avec nous. Comment nous allons le gérer, nous allons voir. Nous sommes tous prêts parce qu’il y a beaucoup de matches, beaucoup de minutes et les joueurs doivent être bien préparés".

"Le match de mardi n’existe pas"

Un cran plus bas, les récentes entrées de Modric l’ont confirmé : le Marseillais dispose de quatre joueurs fiables pour varier et faire jouer la concurrence au milieu. Une concurrence qu’Isco, qui n’a plus joué depuis sa sortie à la mi-temps contre Cadix - et qui s’en est plaint -, ne semble pas prêt de bousculer. Un constat qui est globalement le même pour Nacho et Eder Militao en défense. Beaucoup d’individualités déçoivent et le constat est accablant : les deux dernières fois que Zidane a fait tourner, le Real a perdu.

Reste donc à sa voir dans quelle mesure l’ancien meneur des Bleus va faire souffler ses titulaires samedi, dans ce qui sera tout sauf un match de transition. "Le match contre l’Inter ? Notre finale, elle est demain (samedi). Le match de mardi n’existe pas, parce que celui contre Huesca est fondamental", a insisté ZZ. Ses joueurs sont prévenus, ils sont attendus au tournant. Qu'ils soient titulaires ou remplaçants.

Liga Vilain petit canard ou crack à retardement : Vinicius, le gamin qui fait débat IL Y A UNE HEURE