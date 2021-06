Les jours se suivent et se ressemblent du côté du FC Barcelone. Au lendemain de la signature de Sergio Agüero, les Blaugrana ont officiellement recruté Eric Garcia ce mardi matin. Le défenseur central international espagnol de 20 ans arrivait en fin de contrat avec Manchester City, où il a très peu joué cette saison : douze rencontres toutes compétitions confondues dont six en Premier League.

Depuis plusieurs mois déjà, la presse espagnole évoquait un intérêt réciproque entre le joueur formé à la Masia, et qui s'était engagé chez les Citizens en 2017, et le troisième de Liga. Eric Garcia, qui sera présenté ce mardi après-midi au Camp Nou, s'est engagé pour cinq saisons, soit jusqu'en juin 2026, et le Barça a déjà indiqué que sa clause libératoire serait de 400 millions d'euros.

