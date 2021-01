Malgré ses trois C1 (2016, 2017, 2018) et ses deux titres de champion d'Espagne (2017 et 2020), sans oublier la merveilleuse image qu'il a laissée en tant que joueur (2001-2006), Zinédine Zidane se trouve plus que jamais menacé. Et selon ESPN Argentine, la direction madrilène aurait déjà approché Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate. S'il franchit l'obstacle Alaves ce week-end, ainsi que les prochains matches de Liga, Zinédine Zidane n'aura pas non plus le choix face à l'Atalanta Bergame en huitièmes de finale de Ligue des champions.