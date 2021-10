Pour Javier Tebas, les semaines se suivent et ressemblent. Après s'en être pris au PSG il y a quelques jours , le président de la Ligue espagnole n'a pas manqué de tacler la Ligue 1 lorsqu'il a évoqué la situation du Barça, qui compte plus d'un milliard de dettes . "", a-t-il souligné dans un entretien accordé à La Cadena Cope et relayé ce mardi dans la presse espagnole.