Galtier à ses joueurs : "Qu'ils gardent cet appétit, sans devenir obèses"

Une surprise qui dure est-elle toujours une surprise ? Après sa défaite à Bordeaux il y a une dizaine de jours, le LOSC avait à négocier un enchaînement compliqué à domicile, recevant coup sur coup Marseille et Saint-Etienne. Après avoir croqué l'OM (3-0) le week-end dernier, les Nordistes ont remis ça samedi après-midi face à Saint-Etienne (3-1).

C'est peu dire que ces deux victoires-là crédibilisent le début de saison en fanfare des Dogues. Les voilà assurés de passer la trêve internationale dans la peau du dauphin du PSG. Ce qui, quasiment au quart de la saison, commence à vouloir dire quelque chose.

Christophe Galtier savoure légitimement. Jusqu'ici, on avait à peu près foutu la paix à son LOSC. Mais il savait qu'au cours de ces deux rencontres, il serait bien plus en avant. Donc potentiellement en danger. "On vient de faire deux belles performances, dans des registres différents, alors qu'il y avait de l'exposition sur nous et on avait la crainte de prendre feu, se satisfait le technicien lillois. Sur ces deux rencontres, je suis satisfait du comportement de l'équipe, du groupe."

Y a de la joie chez les Dogues lilloisGetty Images

19 points, comme l'an dernier après... 19 journées

Pourtant, tout n'a pas été aussi simple que le score final pourrait le laisser penser et Lille a dû surmonter un premier acte "très poussif", selon les mots de Galtier. "A partir du moment où on a accéléré, notamment en seconde période, ça a été mieux, juge-t-il. Il a fallu accélérer dans les transmissions, la percussion, pour prendre l'avantage." Il a encore pu compter sur un Jonathan Bamba en feu sur son aile gauche. Auteur d'un doublé face aux Verts, il a rejoint Neymar en tête du classement des buteurs.

Mais c'est évidemment son collectif que Christophe Galtier veut mettre en avant. Un groupe qui bosse et en recueille les fruits, selon son entraîneur. "Au fur et à mesure de la préparation, de la construction de l'effectif, des longues journées de travail, j'ai vu que les joueurs avaient vraiment envie de vivre une belle aventure humaine, explique l'ancien coach de l'ASSE. Quand on travaille, on est récompensé. Ces joueurs prennent toujours autant de plaisir à travailler et tant qu'ils prendront du plaisir à travailler, ils prendront du plaisir à jouer." "Du plaisir, on en prend beaucoup sur le terrain", confirme Xeka.

S'il n'est donc pas complètement surpris du début de saison de son équipe, Galtier avoue quand juste être épaté par sa faculté à enchaîner les matches. Mais avec 19 points en neuf matches, le LOSC a tout de même dépassé toutes les prévisions, même les plus optimistes. 19 points, c'était le total des Dogues... à la mi-saison l'an dernier. "Ce sont des points pris, qui sont là, et quand il y aura des moments de moins bien, les points qu'on a pris maintenant nous feront du bien", tempère Galtier.

Gasset : "Ils font un début de championnat extraordinaire"

En attendant les moments moins euphoriques, qui viendront forcément, Lille profite donc. Et si Christophe Galtier ne s'enflamme surtout pas, il ne s'interdit rien non plus. "Ce départ est inattendu, mais l'appétit vient en mangeant, glisse-t-il, malicieux. J'ai des jeunes joueurs et quand on est jeune on a beaucoup d'appétit. Qu'ils gardent cet appétit, sans devenir obèses, en restant 'fit'."

Après la pause internationale, le LOSC ira à Dijon puis recevra Strasbourg. S'il négocie bien ces deux rencontres à sa portée sur le papier, il pourrait se rendre au Parc des Princes début novembre en tant que dauphin du PSG, pour un "choc au sommet" que personne n'avait vu venir. Ce serait une sacrée récompense.

Galtier ne voit pas si loin, et encore moins au-delà. L'automne est encore long, l'hiver sera interminable. Mais pour Jean-Louis Gasset, entraîneur de la dernière victime en date des Lillois, cette équipe est bien à prendre au sérieux. "ils font un début de championnat extraordinaire, souffle l'entraîneur des Verts. Si les préposés à la Ligue des Champions ratent la marche, une surprise pourrait en profiter et peut-être que Lille sera là."