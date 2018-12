Ligue 1 - 18e journée : les matches Nantes - Montpellier et Nice - Saint-Etienne reportés par la LFP

Préparez-vous une nouvelle fois à ne pas profiter de la Ligue 1. La Ligue de Football Professionnelle (LFP) a officialisé, mercredi en milieu de journée, le report des deux rencontres de la 18e journée, prévue ce week-end dans l'Hexagone. Ainsi, les duels entres Nantes et Montpellier et le choc entre Nice et Saint-Etienne, initialement prévus samedi à 20h00 et vendredi soir en ouverture de la journée, ont été reportés "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions", selon la LFP.

Les préfectures de Loire-Atlantique et des Alpes-Maritimes, chargées de coordonner la sécurité des événements sportifs, ont demandé le report des rencontres suites aux mobilisations sociales touchant la France depuis plusieurs semaines.

Rendez-vous dimanche pour Nice et Saint-Etienne ?

Une bonne nouvelle est quand même venue ponctuer le communiqué de la Ligue : le duel entre Nice et Saint-Etienne pourrait tout de même se jouer ce week-end. La préfecture des Alpes-Maritimes et la LFP étudient actuellement le déplacement du match à la date du dimanche 16 à 17h00 "afin d'éviter un report à une date ultérieure", précise la LFP dans son communiqué.

Les deux clubs comptent déjà un match reporté de la 17e journée, en raison des manifestations des "gilets jaunes". En ce qui concerne la rencontre Nantes - Montpellier, la commission des compétitions de la Ligue "fixera ultérieurement la date de la rencontre".