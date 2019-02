Ligue 1 - Six mois après, Aleksandr Golovin est enfin un renfort pour Monaco

Monaco peut dire merci à ses recrues. Arrivés cet hiver, Gelson Martins, brillant, et Cesc Fabregas, buteur, ont permis à l'ASM de décrocher sa première victoire à domicile de la saison, samedi contre Toulouse (2-1). Au total, huit recrues hivernales ont contribué au succès monégasque. Mais la métamorphose ne vient pas que des nouveaux. Aleksandr Golovin, lui, est là depuis un peu plus longtemps. Mais le Russe montre en ce moment un tout nouveau visage sur le Rocher, enfin à la hauteur de son talent.

Bien sûr, l'irrégularité chronique dont a fait preuve l'ancien du CSKA depuis son arrivée incite à la prudence. Mais la prestation de Golovin contre Toulouse doit ravir les fans de l'ASM. Impliqué, disponible, complémentaire de Fabregas, il a offert quantité de solutions, créé beaucoup d'occasions, et surtout, inscrit son premier but en Ligue 1 au bout d'une belle contre-attaque. Devenant, au passage, le premier Russe depuis Sergey Semak (en 2005) à marquer dans le Championnat de France.

Déjà buteur contre Guingamp, lors de la défaite en demi-finale de Coupe de la Ligue, le milieu de terrain commence enfin à se montrer décisif avec l'ASM. Jusqu'alors, il n'avait donné qu'une petite passe décisive en 17 rencontres toutes compétitions confondues, contre Rennes, en octobre dernier (1-2). Trop peu, pour un joueur qui suscitait tant d'attentes. Et il fallait voir sa joie, après son but, pour mesurer son soulagement.

Patience pour "la recrue la plus importante"

Logique, tant l'acclimatation a été difficile. Arrivé blessé, Golovin a d'abord peiné physiquement. Puis tactiquement. Baladé de poste en poste, notamment sous Thierry Henry où il a évolué tantôt milieu gauche, milieu droit, numéro 10 et second attaquant, le Russe a semblé souvent perdu. Et, forcément, a perdu en confiance. Un symbole ? Le match, pas si lointain, contre l'OM (1-1). Aligné en second attaquant aux côtés de Rony Lopes, le Russe avait été quasi invisible, et avait raté une balle de match.

Samedi, il ne s'est pas manqué. Une façon de remercier ses entraîneurs pour leur confiance, rarement remise en question. Qualifié de "recrue la plus importante" de Monaco par Leonardo Jardim en septembre dernier, l'ancien du CSKA avait été pareillement soutenu par Thierry Henry pendant sa période compliquée : "On est là pour l'aider. J'ai assez d'expérience pour savoir que, quand tu arrives dans un autre pays, c'est difficile, surtout quand l'équipe ne tourne pas."

Franck Passi, adjoint du Français, n'avait pas dit autre chose : "Il donne de l'assurance aux autres. Tout comme Naldo en défense. On voit que l'équipe réagit différemment quand ils sont là." Jardim, lui, a continué à lui afficher sa confiance lors de son retour. Au contraire, par exemple, de Youri Tielemans, poussé vers la sortie à Leicester. À raison : Golovin semble métamorphosé depuis le retour du Portugais. Au point de ressembler presque à une nouvelle recrue pour Monaco. Une de plus.