Ligue 1 : Bordeaux bat Saint-Etienne (3-2), Nîmes s'impose sur le fil à Caen (1-2)

Bordeaux - Saint-Étienne 3-2

Avec les revers de Montpellier face à Lille et de Lyon devant Rennes, Saint-Étienne avait l'occasion de grimper sur le podium pour la première fois de la saison. Opération manquée sur toute la ligne puisque les Verts, qui ont cru pouvoir décrocher le nul après l'égalisation de Khazri (67e), ont finalement été crucifiés par Pablo en toute fin de match (90e). Avant cela, Diony avait donné l'avantage aux siens (16e) avant que Bordeaux ne renverse la vapeur par Briand (22e), sur une erreur de Ruffier, et Kamano sur penalty (57e) suite à une main de Saliba.

Ce qu'on retient : La sortie manquée par Ruffier en première période coûte cher : sortie de Subotic sur civière, égalisation de Briand et entrée en jeu de Saliba qui allait concéder le penalty en seconde période.

Caen - Nîmes 1-2

Quelle fin de match ! Alors que tout Caen exultait encore sur l'égalisation de Prince Oniangué d'une superbe tête sur un coup franc de Fajr (90e) en fin de match, Nîmes a trouvé les ressources pour décrocher son sixième succès de la saison. C'est Loïck Landre qui s'est détendu pour reprendre tacler et tromper Brice Samba (90e+4). En début de rencontre, Umut Bozok avait donné l'avantage aux Nîmois avec un superbe enchaînement, petit pont sur Guilbert et frappe dans la surface au premier poteau (18e).

Ce qu'on retient : Nîmes est décidément bien installé dans la première partie de tableau de cette Ligue 1. Et quel mental !

Dijon - Guingamp : 2-1

Le pauvre Karl-Johan Johnsson ne va pas bien dormir. Le gardien guingampais a plombé le club breton avec une grossière faute de main sur une frappe d'Oussama Haddadi, auteur à la 86e minute du but de la victoire de Dijon face à l'En Avant (2-1). Rapidement menés sur une jolie reprise de Benjamin Jeannot (15e), les hommes de Jocelyn Gourvennec semblaient avoir fait le plus dur en égalisant par Marcus Coco (79e) face à des Bourguignons réduits à dix après l'expulsion de Wesley Lautoa (71e). Mais la boulette du Suédois a gâché les efforts bretons. Le DFCO met un terme à une série de 12 matches sans victoire et remonte au 16e rang. Guingamp est dernier, toujours à cinq longueurs d'Amiens.

Ce qu'on en retient : La poisse. Elle colle systématiquement aux équipes en difficulté. Guingamp en est la preuve.

Reims - Toulouse : 0-1

Toulouse se donne de l'air. Le TFC a ramené une précieuse victoire de Reims (0-1) grâce à un but d'Issiaga Sylla, plus prompt que la défense rémoise pour reprendre un tir de Max-Alain Gradel repoussé par Edouard Mendy (45e). Le gardien toulousain Mauro Goicoechea a fait le nécessaire en seconde période, notamment face à Thomas Foket (57e), pour préserver le score. L'équipe d'Alain Casanova, réduite à dix en fin de match après l'expulsion de Manu Garcia (90e+5), remonte à la 15e place du classement grâce à ce succès. Reims est 10e.

Ce qu'on en retient : L'occasion manquée pour Reims de s'accrocher au wagon de l'Europe.

Nantes - Marseille : 3-2

Lyon - Rennes : 0-2

Christophe GAUDOT et Vincent BREGEVIN