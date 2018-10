Rennes, les extrêmes gauches

D'après l'expression consacrée, réussir dans le football ne tient qu'à deux choses. Un grand gardien, et un grand attaquant. Si la réalité est souvent plus complexe, se fier à ces fondamentaux est souvent gage de réussite. Prenez Rennes, par exemple. Onzièmes en Ligue 1 avant d'affronter Reims dimanche (15h), à la traîne en Ligue Europa avec trois points en trois matches, les Rouge et Noir peinent en ce début de saison. Les causes sont toutes trouvées : d'un côté, des gardiens irréguliers, et de l'autre, des attaquants inefficaces.

La rencontre de jeudi en C3, perdue dans les derniers instants face au Dynamo Kiev (1-2), n'a été qu'un miroir de ces difficultés. Un Mbaye Niang quasiment invisible devant, plusieurs occasions manquées par Damien Da Silva, Ismaïla Sarr ou Benjamin André (2e, 3e, 10e, 58e, 63e)… et une faute de main d'Abdoulaye Diallo sur le deuxième but ukrainien, inscrit malgré la supériorité numérique rennaise (88e). "On s'est créé beaucoup de situations, il n'a manqué que le but", disait Sabri Lamouchi, le coach breton, après la rencontre.

Plus d'attaque depuis longtemps

Voilà toute l'histoire du début de saison rennais. Dans le ventre mou en L1, le Stade Rennais n'arrive plus à tuer les matches. Du fait, avant toute autre chose, d'un manque de réussite flagrant dans la surface adverse. Il n'y a qu'à regarder les chiffres des deux "vrais" attaquants de pointe de l'effectif : Mbaye Niang compte un but en dix matches toutes compétitions confondues, quand Jordan Siebatcheu, certes blessé dernièrement, n'a toujours pas ouvert son compteur après sept rencontres.

Le podium des meilleurs buteurs est donc composé d'Ismaïla Sarr, ailier gauche utilisé dans l'axe par Sabri Lamouchi (quatre buts), Clément Grenier, milieu relayeur (trois buts), et Hatem Ben Arfa, milieu offensif (deux buts). Comme un écho à l'éternel souci d'attaquant dont souffre le Stade Rennais. En Ligue 1, sur les dix dernières saisons, ils ne sont que sept à avoir atteint ou dépassé la barre des dix buts : Mickaël Pagis en 2007-2008 (11), Asamoah Gyan en 2009-2010 (13), Julien Féret (11), Mevlüt Erdinç (10) et Romain Alessandrini (10) en 2012-2013, Ousmane Dembélé en 2015-2016 (12), et Benjamin Bourigeaud l'an passé (10). Problématique, pour un candidat régulier à l'Europe.

"Pas de numéro un ou de numéro deux"

Du côté des gardiens, les soucis sont plus récents. L'excellente saison de Tomas Koubek, l'an passé, incitait à l'optimisme. Mais le Tchèque n'est plus lui-même, depuis le coup d'envoi de l'exercice actuel. Douze buts encaissés en sept matches, et voilà qu'Abdoulaye Diallo, l'éternel remplaçant à Rennes, s'est vu donner sa chance. Un arrêt venu d'ailleurs face à Wahbi Khazri la semaine passée en championnat, et tout le Roazhon Park était rassuré. C'était sans compter son erreur, quelques jours plus tard, face au Dynamo Kiev.

Si les statistiques ne disent pas tout, certaines parlent tout de même : en Ligue Europa, les cinq tirs cadrés subis par le Stade Rennais se sont transformés en but. Sabri Lamouchi a beau assurer "compter sur ses deux gardiens", tout cela n'est pas de nature à rassurer les Rouge et Noir. L'entraîneur rennais a refusé d'établir une hiérarchie claire, cette semaine : "Il n'y a pas de numéro un ou de numéro deux." Simple mauvaise passe, ou mal plus profond ? La réception de Reims devrait donner quelques indices.