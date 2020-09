Après Edinson Cavani, un autre international uruguayen aurait pu jouer en Ligue 1. Mercredi, Ouest-France révèle que Rennes était tout proche d'engager Diego Godin, le défenseur de l'Inter Milan. Le joueur de 34 ans aurait été emballé par ses échanges avec Julien Stephan et Florian Maurice mais aussi par la perspective de vivre en Bretagne avec sa famille. L'ancien joueur de Villarreal et de l'Atletico Madrid aurait même sondé Antoine Griezmann (l'Uruguayen est le parrain du premier enfant du champion du monde) et Edinson Cavani afin d'en savoir plus sur le Stade Rennais, qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions.

Mais un détail financier et non des moindres a tout fait capoter. Depuis 2017, l'Italie, que Diego Godin a rejoint il y a un an, a instauré la "flat tax". Elle permet aux contribuables étrangers, qui s'engagent à travailler en Italie au moins deux ans, de bénéficier de conditions fiscales très avantageuses. En effet, 50% du revenu du salarié est exempté d'impôt, l'autre moitié est taxée à 43%. Mais en cas de changement de pays au bout d'un an, l'Uruguayen, qui touche environ 6,5 millions d'euros net chaque année, aurait dû rembourser les avantages perçus. Ainsi, il devrait prendre la direction de Cagliari, en Sardaigne.

Au début du mercato, son nom avait été cité du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais Diego Godin, qui ne bénéficie plus de la confiance d'Antonio Conte, avait déclaré vouloir rester à l'Inter Milan. "La vérité est que ces informations qui circulent sur un potentiel départ me surprennent beaucoup. Mon intention est de respecter mon contrat (jusqu'en juin 2022). Je veux profiter de ma merveilleuse aventure à l'Inter Milan, avait-il précisé au Corriere dello Sport mi-juin. Venir ici était mon choix et je souhaite remporter de nouveaux titres ici." Un discours qui ne semble plus d'actualité.

