Plus fort que Zlatan et plus rapide que Bianchi. Depuis son retour de blessure, Neymar paraît dans la forme de sa vie, au point d'effacer quelques records des tablettes. Grâce à son doublé dimanche dernier face à Lille (2-0), l'ailier parisien émerge à 47 buts lors de ses 50 premiers matches de Ligue 1. Du jamais vu depuis... 68 ans, et un certain Gunnar Anderson en 1952. Le buteur marseillais n'avait jamais été rejoint en près de sept décennies, pas même par Zlatan Ibrahimovic (43 buts), Carlos Bianchi (45) ou Josip Skoblar (45), que Neymar ferait presque passer pour des petits joueurs. Et tout ça, en évoluant sur un côté.

Décisif toutes les 61 minutes

Si l'on excepte deux matches face à Lille, le 22 novembre dernier, et sur la pelouse du Real Madrid quatre jours plus tard, l'ailier brésilien s'est montré décisif sur chacune des rencontres qu'il a disputées depuis son retour de blessure. Contre Lille ce dimanche, alors que le Stade Pierre-Mauroy s'attendait à une nouvelle masterclass du quatuor parisien, c'est bien Neymar qui s'est occupé de tout, transformant la performance moyenne du PSG en trois nouveaux points. En ouvrant le score d'une sublime enroulée avant de sceller le résultat du match par penalty, le Parisien a inscrit ses 12e et 13e buts de la saison en Championnat, qui les placent dans les temps de son record personnel (19, en 2018). "Il est juste sensationnel", a déclaré Thomas Meunier à l'issue de la rencontre.

Auteur de 67 buts et 35 passes décisives depuis ses débuts en Ligue 1, l'ancien de Santos affole les compteurs. Si bien que Neymar n'est plus qu'à cinq petites réalisations de faire sortir un certain Raï (72 buts) du Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club parisien. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur : "Tous les trois jours, il est décisif mais sa façon de travailler est exceptionnelle et c'est le plus important", s'en félicite Thomas Tuchel.

Dortmund en ligne de mire

Neymar montre qu'il traverse sa période la plus faste depuis qu'il est arrivé dans la capitale en 2017. Avec sept matches consécutifs en Championnat comprenant au moins un but, le numéro 10 connaît une série inédite pour lui en Europe. "Je suis concentré sur le PSG cette saison et je pense qu'on va faire de grandes choses. Je pense que je suis dans ma meilleure forme", a concédé l'attaquant. La simple présence de sa star brésilienne change tout pour le PSG, à l'approche du huitième de finale de Ligue des champions, où il s'était piteusement fait éliminer ces deux dernières années sans sa superstar, à chaque fois blessée. Cette fois - sauf cataclysme - Neymar sera bien de la partie. De quoi faire définitivement oublier ses envies de départs survenues pendant l'été aux supporters parisiens ?