LIGUE 1 - Alors que Jacques-Henri Eyraud a démenti tout projet de vente de l'OM, Mohamed Ayachi Ajroudi, cité comme potentiel intermédiaire avec les éventuels repreneurs du Moyen-Orient, a lui rappelé dimanche que le processus de rachat "progressait positivement". L'homme d'affaires franco-tunisien a aussi confirmé qu'il souhaitait voir Mourad Boudjellal président de l'Olympique de Marseille.

C'est assurément le tube de ce début d'été 2020. L'Olympique de Marseille va-t-il être racheté par un fonds du Moyen-Orient et Mourad Boudjellal deviendra-t-il le président du club olympien ? Si Jacques-Henri Eyraud, l'actuel patron de l'OM, a démenti tout projet de rachat ce week-end, l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, cité comme potentiel intermédiaire avec les éventuels repreneurs, a été moins catégorique dimanche dans une interview accordée à la radio tunisienne Shems FM.

Un rachat étudié depuis près d'un an

"Le vendeur a le droit de refuser, mais en retour, l'acheteur a le droit de garantir la transaction au prix le plus bas possible. C'est finalement une question d'offre et de demande, a indiqué Mohamed Ayachi Ajroudi, précisant que le processus de rachat était étudié depuis près d'un an et que celui-ci "progressait positivement". L'homme d'affaires de 68 ans n'a pas confirmé les 700 millions évoqués mais a souligné que Mourad Boudjellal était bien lié au projet.

"Au cas où l'accord serait conclu, je n'assumerai pas le leadership du club. Comme ce qui est convenu avec mes partenaires, Mourad Boudjellal sera le président de l'Olympique de Marseille tandis que je mettrai en œuvre un plan pour le président du conseil d’administration", a précisé Mohamed Ayachi Ajroudi. Cependant, Mourad Boudjellal ira-t-il au bout du projet marseillais sachant qu'il est également proche de s'engager avec le SC Toulon, relégué en National 2 ? Les prochains jours, voire même les prochaines heures, pourraient apporter des premiers éléments de réponses quant à l'avenir de l'ex-président du RC Toulon.

