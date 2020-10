La LFP contre-attaque. Quelques heures après les révélations de L'Equipe sur le délai de paiement demandé par Mediapro , diffuseur principal des championnats de L1 et L2 (8 matches à chaque journée, par l'intermédiaire de la chaîne Téléfoot ), à la Ligue de football professionnel, l'instance s'est officiellement exprimée jeudi sur ce dossier. " Suite aux articles de presse parus ce jour, la LFP confirme que Mediapro a demandé le 24 septembre 2020 un délai de paiement sur l’échéance des droits audiovisuels de Ligue 1 et de Ligue 2 en date du 5 octobre 2020 ", assure la Ligue dans un premier temps dans un communiqué.

Dans un entretien accordé jeudi à L'Equipe, Jaume Roures, le président du groupe sino-espagnol, a annoncé vouloir rediscuter les termes du contrat avec la LFP. "Il est évident que le Covid touche beaucoup d'aspects de l'exploitation des droits. On veut parler de ça. Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid-19, tout le monde le sait car tout le monde souffre. On ne remet pas en cause le projet en tant que tel.." Outre la LFP, l'inquiétude a aussi gagné les clubs de L1 et L2, déjà durement touchés par la crise économique.