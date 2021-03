L'opération reconquête se poursuit. Après avoir rencontré les élus marseillais la veille, Frank McCourt s'est entretenu mardi avec les supporters olympiens. "J’ai rencontré les sept groupes, et je leur ai expliqué où nous en sommes, j’ai beaucoup aimé leur retour. J’ai beaucoup d’ambition pour ce club là, et je sais qu’eux aussi, ils sont habités par cette ambition", s'est félicité le dirigeant américain à RMC, dans l'émission Top of the Foot.