"Mon souhait est de rester à l'OM, a-t-il indiqué en conférence de presse jeudi, à deux jours du déplacement à Nice. Je veux prouver que je peux rester ici. Mon souhait est de me concentrer sur l'OM, de ne pas penser encore au Bayern, il reste une dizaine de matches à disputer et une place en Europe à aller chercher... Je n'ai pas eu de discussions sur la suite. Je fais le maximum pour retrouver mon niveau. Si on prend en compte ce que j'ai fait avant, je ne mérite pas."

Michaël Cuisance l'assure : sa mauvaise période l'a "beaucoup affecté". "J'ai dû régler certaines situations en dehors du terrain, je n'étais pas complètement focus sur le football", souligne le natif de Strasbourg. En octobre dernier, Pablo Longoria précisait que l'option d'achat de Michaël Cuisance oscillait entre 10 et 18 millions d'euros. Si l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach poursuit sur sa lancée, il y a fort à parier que Jorge Sampaoli mettra la pression à ses dirigeants pour lever son option d'achat.

