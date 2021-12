Les Lensois ont encore été brillants. Problème, ils ne l'ont pas été plus d'une période, ce vendredi, à Nantes, où ils ont fini par s'incliner (3-2) après avoir complètement éteint la lumière à la pause. Le plus inquiétant pour les Sang et Or est que la thèse de l'accident ne tient plus vraiment : ils n'ont remporté aucun de leur cinq derniers matches de championnat alors qu'ils ont mené au score… lors des quatre derniers.

Irrésistible en début de saison, le club nordiste n'est désormais plaisant à voir que par séquences. Et cela lui coûte de plus en plus cher, même si la prestation face à Paris la semaine dernière fut autrement plus convaincante que celle réalisée à la Beaujoire. On avait déjà vu les hommes de Franck Haise baisser puis lever le pied, sans que cela soit réellement inquiétant pour une équipe si dynamique offensivement et défensivement. Mais jamais dans de telles proportions.

Le risque de la glissade au classement

Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a la fatigue, le mental aussi… Il y a énormément de déception", a commenté Prime Video après la rencontre. Pour les Lensois, il est donc temps d'en trouver les causes. "", a commenté l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, Seko Fofana , au micro deaprès la rencontre.

"On a tous quelque chose à se reprocher, a insisté l'entraîneur du RCL en conférence de presse. Il fallait s'accrocher pour au moins ramener un point, même si ce n'était pas l'objectif au départ. On n'a pas fait les bons choix, on n'a pas eu les bonnes attitudes. Il faut qu'on soit capable de faire front à 11, de rester équilibrés, surtout quand on sent qu'on ne maîtrise plus le match. Il faut être costaud, ensemble."

Avec cette défaite, Lens a manqué l'occasion de repasser provisoirement devant Marseille, au troisième rang, et mettre la pression sur une longue liste de prétendants au podium. Au classement, les coéquipiers de Jonathan Clauss, absent car suspendu à Nantes, pourraient être plus proches du milieu de tableau que des trois premières places à l'issue de cette 18e journée, même si plusieurs affiches mettront aux prises des candidats aux places européennes ce week-end. Au soir de la 13e journée, ils étaient encore dauphins du Paris Saint-Germain.

Evidemment qu'on rentre dans le rang

"Avec 3 points sur 15 possibles, évidemment qu'on rentre dans le rang, a noté Haise. Pendant ce temps, les autres avancent, le championnat est très serré." Avant un match contre Poitiers dimanche prochain en Coupe de France puis un autre déplacement périlleux à Nice avant la trêve, les Sang et Or vont donc avoir quelques jours pour trouver des solutions.

"C'est une faute professionnelle, a lâché Yannick Cahuzac au micro du diffuseur. Il faut qu'on se remette tous en question, moi le premier parce que le 3e but est pour ma gueule. Félicitations à Nantes mais on les a bien aidés aussi. On ne peut pas alterner le très bon et le très mauvais comme on a fait ce soir. Il faut vraiment qu'on retrouve nos valeurs de combativité et de solidarité."

Les Lensois n'ont visiblement pas l'intention de se ménager : "Parfois, on pense être un peu au-dessus de ce qu'on est réellement, a soufflé Haise. C'est la question qu'il faudra se poser."

