Parfaite, de bout en bout. C'est un peu le résumé de la soirée de Kylian Mbappé. De l'annonce de son nom dans la composition de l'équipe du PSG, acclamé par le Parc des Princes comme rarement cette saison. Un public qui avait, au moins en partie, sifflé son nom au cœur de l'été lors de la présentation des recrues parisiennes. Et qui lui a offert une standing-ovation à sa sortie du terrain, deux minutes avant le coup de sifflet final de la victoire face à Angers (2-1). Le symbole d'une réconciliation actée entre Mbappé et les supporters parisiens.

L'attaquant français ne s'attendait pas forcément à ça. Durant la trêve internationale qui a précédé cette rencontre, il s'était largement confié sur son été mouvementé. Il a confirmé, pour la première fois, qu'il avait bel et bien souhaité quitter le Paris Saint-Germain . Il a confié son mal-être par rapport à son Euro raté avec les Bleus. Il s'est livré sans détour. Et au-delà des mots, c'est peut-être cette franchise qui lui a valu cet accueil chaleureux du Parc des Princes, marqué par son silence assourdissant quand les rumeurs de sa volonté de départ fusaient dans tous les médias cet été.

Mais c'est bien sur le terrain que Mbappé était attendu. Parce qu'il restait sur une série de six matches sans avoir trouvé les filets avec le PSG, toutes compétitions confondues. Parce qu'il avait encore plus de responsabilités que d'habitude dans une équipe privée de nombreux cadres, de Keylor Navas à Lionel Messi en passant par Marquinhos ou Angel Di Maria. Et parce que Paris, mené à la pause et longtemps incapable de se montrer dangereux sur le but du SCO, avait grand besoin de son talent pour se sortir d'une situation compromise.

"Quand l'équipe a besoin de lui, il apparaît"

Et c'est bien sur le terrain que Mbappé a répondu. L'attaquant français a multiplié les initiatives, d'abord sans réussite dans une équipe qui a tourné sur trois cylindres pendant une grosse heure. Mais il ne s'est jamais découragé. Et il a fini par faire pencher la balance du côté du PSG. D'abord sur un centre délicieux, du pied gauche, déposé sur le crâne de Danilo Pereira pour le but de l'égalisation parisienne. Puis sur ce penalty extrêmement généreux, et c'est un euphémisme, accordé aux Parisiens. Il en a été à l'origine avant de l'exécuter avec sang-froid pour offrir la victoire à Paris. Et faire exploser le Parc.

Kylian Mbappé a donné la victoire au PSG face à Angers Crédit: Getty Images

Plus qu'un buteur, c'est bien un leader dont le public francilien a scandé le nom après ce but. C'est l'attitude que Mbappé a dégagé tout au long de la partie, dans les temps faibles comme dans les temps forts. "Kylian était vraiment important sur ce match, il a fait une grande performance", a lâché spontanément Colin Dagba au micro d'Amazon Prime après le match. Pendant que Mbappé était revenu sur le terrain pour saluer ses coéquipiers un par an, leur glisser un mot ou une tape amicale, avant d'aller célébrer cette victoire avec ses supporters. "Quand l'équipe a besoin de lui, il apparaît", s'est ensuite réjoui son entraîneur Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Cette soirée, il la fallait. Pour Mbappé et pour le PSG. L'attaquant français a vécu une histoire plutôt contrariée avec le public parisien jusqu'ici. Il n'a pas vraiment eu la reconnaissance que ses performances appelaient et il en a peut-être souffert. Il l'a pleinement obtenue sur cette prestation face à Angers. Et les dirigeants parisiens peuvent s'en réjouir. Cela ne convaincra pas forcément la star des Bleus de prolonger un contrat qui expire toujours en juin prochain. Mais si cela doit être sa dernière année au PSG, cette réconciliation est bienvenue pour qu'elle se passe bien.

