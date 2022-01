Alors qu'il vient de vendre Bruno Guimaraes à Newcastle United , l'OL, qui pourrait recruter Romain Faivre et Tanguy Ndombele dans les prochaines heures (ndlr : ils ne seraient pas qualifiés face à l'OM car il s'agit d'un match en retard de la 14e journée de L1), sera privé de Moussa Dembélé, testé positif au Covid-19 comme l'a annoncémais également de Karl Toko-Ekambi et Lucas Paqueta, respectivement à la CAN avec le Cameroun et en déplacement en Amérique du Sud pour jouer les éliminatoires du Mondial 2022 avec le Brésil.