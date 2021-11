"Je ne suis pas surpris que ses débuts en Ligue 1 soient difficiles, c’est normal, c’est la première fois qu’il change de club, a expliqué lundi l'ex-milieu du PSG (2011-2018) à beIN Sports. C’est tout nouveau pour lui. Ce sont de nouvelles personnes, qu’il ne connaissait pas, un championnat qu’il ne connaissait pas, des équipes contre lesquelles il n’avait jamais joué. Il a besoin de quelques mois pour s’adapter. Mais la qualité, il l’a, en Ligue des champions, il démontre qu’il est toujours présent. C’est une compétition qu’il connaît, des joueurs qu’il a déjà affrontés à de nombreuses reprises."

Le nouveau joueur d'Elche est formel : "" et "". Depuis le début de la saison, le sextuple Ballon d'Or n'a pas encore marqué en championnat mais a cependant trouvé le chemin des filets à trois reprises en Ligue des champions ( un but contre Manchester City et un doublé face à Leipzig). Si l'Argentin enchaîne dans cette compétition et permet à son équipe d'aller au bout, les supporters ne lui en tireront pas rigueur s'il manque de régularité en championnat.