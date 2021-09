Dans sa chambre d'adolescent, Kylian Mbappé collectionnait les posters de Cristiano Ronaldo. En parallèle, il a surêment dû regarder en boucle les grandes chévauchées et les buts de l'autre Ronaldo, double champion du monde avec le Brésil (1994 et 2002) et vainqueur du Ballon d'Or à deux reprises (1997 et 2002). Désormais âgé de 22 ans, l'attaquant international français va sûrement apprécier les compliments de l'ex-attaquant du Real Madrid.