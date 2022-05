Il touche à sa fin. Le feuilleton Ligue 1, édition 2021-2022, s’achève ce samedi, avec les dix rencontres de la 38e journée, disputées à partir de 21h. Le titre ? C’est réglé. Mais de la lutte pour l’Europe à celle pour le maintien, les raisons de suivre le multiplex ne manquent pas. Derrière ces enjeux collectifs majeurs , en voici d’autres, individuels ou plus symboliques que prégnants, qui pourront nous tenir en haleine durant la soirée.

Mbappé vs Ben Yedder, qui sera meilleur buteur ?

On ne sait pas ce qui trotte dans la tête de Kylian Mbappé. On aimerait bien savoir, d’ailleurs, pour vous le révéler en exclusivité. Mais il est possible que l’international français de 23 ans ne pense pas qu’ au choix qu’il a à annoncer , concernant son avenir. Il a un objectif sous le nez, que sa soif de records ne saurait occulter : finir meilleur buteur de Ligue 1.

En tête de ce classement lors des trois dernières saisons, Mbappé avait partagé la première place en 2019-2020, avec Wissam Ben Yedder (18 buts chacun, à l’issue d’un exercice tronqué par la crise sanitaire). Ce même Ben Yedder est son principal adversaire cette année encore. 25 buts pour l’attaquant du PSG, 24 pour celui de Monaco, qui reste sur un triplé.

Samedi lors de la 38e journée, le Paris Saint-Germain va affronter une équipe de Metz qui lutte pour son maintien, au Parc des Princes. L’ASM se déplace à Lens, dans une rencontre à fort enjeu, qui éclipsera le dessein individuel de Ben Yedder. Mais la place de dauphin des Parisiens passera peut-être, pour les hommes du Rocher, par la réussite de leur capitaine.

Mbappé meilleur passeur… historique ?

La passe décisive est vieille comme le foot. Mais sa définition peut toujours faire débat. La Ligue 1 considère comme "officiel" le classement des meilleurs passeurs du championnat seulement depuis 2007-2008. Sur la période, le record en un exercice est détenu par Angel Di Maria, avec 18 offrandes, dont 16 dans le jeu, en 2015-2016.

Cette marque de référence est à portée de main, pour Kylian Mbappé. L’ancien joueur de l’AS Monaco, qui a élargi sa palette avec Paris cette saison, est nettement leader après 37 journées, avec 17 passes, devant son coéquipier Lionel Messi (13) et Benjamin Bourigeaud (Rennes, 13 également).

Invité à un jour passer le cap des 20-20 (en buts et passes décisives) par Thierry Henry dimanche dernier, lors de la remise de son trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 , Mbappé avait fait remarquer à son glorieux aîné qu’il lui restait une rencontre pour le faire dès l’opus 2021-2022. Le rendez-vous est pris, à 21h au Parc.

Le LOSC, pire champion depuis 20 ans ?

Depuis Monaco, 11e de première division en 2001 avec la casquette de tenant du titre, le champion sortant termine toujours dans le "Top 10" de la Ligue 1 (ex-D1). Nantes est tombé du premier au dixième rang, entre 2001 et 2002. Montpellier du premier au neuvième, entre 2012 et 2013. Cette saison, le LOSC est en passe de signer une performance de ce type.

Lille figure en dixième position, à l’aube de l’ultime joute, à égalité de points avec… Nantes, justement, 9e. Les Dogues reçoivent Rennes, les Canaris accueillent Saint-Etienne. A noter qu’en 2002, le championnat ne comptait que dix-huit équipes. L’achever 10e était synonyme de deuxième partie de tableau. Ce n’est plus le cas. Pas sûr que cela console les Lillois.

Qui sera le boss des petits budgets ?

Troyes et Clermont sont au coude-à-coude. Dans le registre financier, d’une part, puisqu’ils disposent des deux plus petits budgets de Ligue 1 : l’ESTAC est 19e, avec 30 millions d’euros, le Clermont Foot 20e, avec 20 millions d’euros (source Sportune). Dans le domaine sportif, surtout, puisque Troyens et Clermontois sont respectivement 15es et 16es.

Un seul point sépare les Aubois et les Auvergnats, assurés de se maintenir dans l’élite avant cette 38e journée. Troyes se déplace à Lorient (17e), Clermont reçoit Lyon (8e), soit deux équipes qui n’ont plus grand-chose à jouer non plus... quoique, les primes en fonction du classement ne sont pas négligeables pour tout le monde. Alors, qui sera le plus costaud des "petits" ? Réponse samedi.

On aura aussi un œil sur…

Thomas Mangani, Ismaël Traoré et Romain Thomas, dont ce devrait aussi être la der', Yannick Cahuzac (37 ans, RC Lens), qui a annoncé son départ à la retraite et pourrait fouler une pelouse de L1 une ultime fois. Le visage de l’OL, pour l’épilogue de sa saison en dents de scie. Les tribunes lors des matches - à l’extérieur - qui peuvent envoyer l’ASSE et les Girondins de Bordeaux en L2, en espérant des réactions mesurées. Les adieux d’Angel Di Maria au PSG, dont il aura été un joueur majeur pendant sept saisons.et, dont ce devrait aussi être la der', avec le SCO (37 ans, RC Lens), qui a annoncé son départ à la retraite et pourrait fouler une pelouse de L1 une ultime fois. Le visage de, pour l’épilogue de sa saison en dents de scie.lors des matches - à l’extérieur - qui peuvent envoyer l’ASSE et les Girondins de Bordeaux en L2, en espérant des réactions mesurées.

