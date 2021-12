Boubacar Kamara, transfert en janvier ou départ libre en juin ?

Âge : 22 ans, formé à l'OM

Ad

Cette saison : 19 matches, 1 but

Ligue 1 Marquer sans Mbappé : la tâche compliquée qui attend le PSG à Lorient IL Y A UNE HEURE

Sa situation : A la différence de certains autres noms de cette liste, Boubacar Kamara ne doit pas être vendu pour aider un club dans le rouge financièrement. Le jeune international Espoir tricolore est apprécié par Jorge Sampaoli, et a souvent été utilisé cette saison. Mais il est en fin de contrat en juin prochain, et ne semble pas dans l'optique de vouloir prolonger. Ce qui signifie que pour éviter de le voir partir libre, l'OM a tout intérêt à tenter de le vendre dès le mercato d'hiver. Pour celui dont la cote est estimée à 25 millions d'euros, la tentation pourra aussi résider dans la signature dès janvier avec un club de son choix pour ne s'engager qu'en juin. Les rumeurs risquent de voler à foison ces prochaines semaines au sujet du futur de Kamara, dont le nom est déjà associé au Leeds de Marcelo Bielsa ou au Manchester United de l'intérimaire Ralf Rangnick.

Notre avis : Pour l'OM, il serait bon que l'enfant de la Canebière soit brillant ce soir face à Reims. C'est là sa meilleure vitrine pour attirer les prétendants et obtenir des liquidités.

Boubacar Kamara lors du match opposant Marseille à Saint-Etienne, le 28 août 2021, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Houssem Aouar, ou savoir sentir le vent qui tourne

Âge : 23 ans, formé à l'OL

Cette saison : 22 matches, 5 buts, 2 passes décisives

Sa situation : On oublie parfois qu'il n'a que 23 ans. Présent dans l'effectif premier de l'Olympique Lyonnais depuis la saison 2016-2017, Houssem Aouar est constamment lié à un départ de son club formateur, et cela fait plusieurs fenêtres de mercato que l'on en parle. Revenu en état de grâce ces derniers mois, l'international français apparaît plus à l'aise, et plus efficace dans son jeu. Mais le vent tourne à l'OL, et avec le climat extra-sportif tendu, le départ de Juninho à la trêve, d'autres éléments pourraient bien changer prochainement. L'OL sera à l'écoute de toutes les offres cet hiver, et a besoin de vendre avant de conclure des achats, notamment sur le dossier Azmoun : On oublie parfois qu'il n'a que 23 ans. Présent dans l'effectif premier de l'Olympique Lyonnais depuis la saison 2016-2017, Houssem Aouar est constamment lié à un départ de son club formateur, et cela fait plusieurs fenêtres de mercato que l'on en parle. Revenu en état de grâce ces derniers mois, l'international français apparaît plus à l'aise, et plus efficace dans son jeu. Mais le vent tourne à l'OL, et avec le climat extra-sportif tendu, le départ de Juninho à la trêve, d'autres éléments pourraient bien changer prochainement. L'OL sera à l'écoute de toutes les offres cet hiver, et a besoin de vendre avant de conclure des achats, notamment sur le dossier Azmoun qui semble déjà réglé avec le joueur . Pas certain que tout cela soit du goût de Peter Bosz, qui montre de la satisfaction dans les progrès de son numéro 8, et en a même fait son capitaine ces dernières semaines.

Notre avis : Il y a du changement dans l'air à Lyon. C'est le moment pour Aouar de se montrer face à Metz, et de briller. Arsenal ne semble pas avoir oublié le joueur.

Renato Sanches, tout coïncide

Âge : 24 ans, au LOSC depuis 2019

Cette saison : 15 matches, 1 but, 1 passe décisive

Sa situation : Il aurait déjà dû partir cet été . Mais sa blessure au ménisque du début de saison l'en a empêché, et lui a fait manquer un mois et demi de compétition. Depuis, l'international portugais est revenu, égal à lui-même. Impressionnant mais toujours aussi irrégulier, capable du pire comme du meilleur. Qui gagnerait à ce qu'il se mette dans la lumière ? Tout le monde. Pourquoi ? Parce que le joueur souhaite partir. Et parce que le LOSC, qui respire difficilement sur le plan financier, doit absolument vendre des joueurs. Plus grosse valeur marchande de l'effectif nordiste derrière Jonathan David, le Portugais est estimé à 30 millions d'euros. Il constitue également une pièce majeure dans un effectif champion de France, brillamment qualifié pour un huitième de finale de la Ligue des champions qui s'annonce particulièrement compliqué face au tenant du titre Chelsea, et toujours autant dans le besoin de renflouer ses caisses. Tout semble coïncider pour qu'un départ à l'hiver ait lieu.

Notre avis : Une dernière réussie face à Bordeaux ce soir, et Renato devrait pouvoir partir loin du Nord. Les premières rumeurs évoquent Milan, Arsenal, voire le Barça.

Du sérieux, du mouvement et de la justesse : Lille a maîtrisé face à Auxerre

Hwang Ui-Jo, Bordeaux va devoir faire un choix

Âge : 29 ans, à Bordeaux depuis 2019

Cette saison : 13 matches, 6 buts, 2 passes décisives

Sa situation : Lors du match Lille-Bordeaux de ce mercredi soir, il y aura de l'intérêt à se montrer des deux côtés. Pour les Girondins, dont la situation financière n'est plus à exposer tant elle est critique, le principal levier d'action pour l'hiver se nomme Hwang Ui-Jo. Une offre au-dessus de 10 millions d'euros pour l'international sud-coréen sera difficile à refuser pour les nouveaux dirigeants bordelais. "Hwang est un joueur qui attire les convoitises. Il réalise une très bonne partie de saison et il avait failli partir cet été. Ce sera à voir cet hiver", a confirmé Clément Carpentier, journaliste proche des Girondins et invité de France Bleu il y a quelques jours. Avec Ellis, Mara et depuis peu M'Baye Niang, le club est malgré tout pourvu au poste d'attaquant. Mais Bordeaux est 15e de Ligue 1 à seulement deux points de la relégation, et Hwang reste son meilleur buteur. Il y aura un choix à faire.

Notre avis : Hwang a 29 ans et doit saisir les opportunités de viser plus haut que le maintien en Ligue 1. Pour lui comme pour les finances de son club, une bonne prestation face aux Dogues est à espérer.

Bordeaux's Korean forward Ui-jo Hwang celebrates scoring his team's first goal during the French L1 football match between RC Strasbourg Alsace and FC Girondins de Bordeaux at Stade de la Meinau in Strasbourg, eastern France on December 1, 2021. Crédit: Getty Images

Sven Botman, resté cet été pour mieux partir cet hiver

Âge : 21 ans, au LOSC depuis 2020

Cette saison : 15 matches, 3 clean sheets

Sa situation : La deuxième saison de Sven Botman en Ligue 1 est loin du rêve éveillé qu'était la première. Parmi les meilleurs défenseurs de Ligue 1 l'an passé, le Néerlandais est apparu loin de son niveau à la reprise, puis blessé pendant plus d'un mois à l'aine. Le LOSC a commencé à se redresser sans lui, notamment grâce aux bonnes performances de Tiago Djalo dans l'axe. Encore très jeune, Botman jouit d'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif. Un départ cet hiver serait bien vu pour les champions de France, d'autant plus que The Athletic rapporte que Newcastle et ses nouveaux investisseurs : La deuxième saison de Sven Botman en Ligue 1 est loin du rêve éveillé qu'était la première. Parmi les meilleurs défenseurs de Ligue 1 l'an passé, le Néerlandais est apparu loin de son niveau à la reprise, puis blessé pendant plus d'un mois à l'aine. Le LOSC a commencé à se redresser sans lui, notamment grâce aux bonnes performances de Tiago Djalo dans l'axe. Encore très jeune, Botman jouit d'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif. Un départ cet hiver serait bien vu pour les champions de France, d'autant plus querapporte que Newcastle et ses nouveaux investisseurs sont prêts à mettre 47M€ sur la table pour l'ancien de l'Ajax . Un montant qui pourrait permettre à Lille de notamment garder Renato Sanches au moins jusqu'à la fin de saison.

Notre avis : Botman n'était pas dans l'effectif pour la Coupe de France ce week-end, et sera donc vraisemblablement titulaire face aux Girondins. A lui de performer, pour finir de séduire les Magpies.

Ligue 1 Dupraz et le mythe de l'entraîneur sauveur IL Y A UNE HEURE