Les champions de France ont pris leur revanche sur le promu auvergnat. Battu à l'aller (1-0), le LOSC a, cette fois, corrigé Clermont, dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1 (4-0). Si Jonathan Bamba a vite marqué (3e), il a fallu attendre l'expulson de Salis Abdul Samed (68e) pour voir les Dogues faire le break par Jonathan David (71e) puis dérouler avec des buts de Zeki Çelik (84e) et Edon Zhegrova (90e). A l'image de ses buteurs, Lille avait bien besoin de reprendre confiance et grimpe à la 7e place.

Ad

Avec de nouveau Hatem Ben Arfa titulaire, les Dogues ont entamé le match pied au plancher et cela a vité payé. Grâce à un pressing haut, Renato Sanches a été servi à l'angle droit de la surface adverse et a déposé son centre vers Bamba, présent au second poteau pour l'ouverture du score (1-0, 3e). Le joueur formé à Saint-Etienne a enfin débloqué son compteur but cette saison, après 49 matches de disette toutes compétitions confondues depuis l'an dernier. Il s'est logiquement détendu pendant que ses partenaires faisaient parler leur supériorité technique.

Ligue 1 Garibian reconnaît une "erreur" : "Le but de Paquetà aurait dû être validé" 28/02/2022 À 16:12

Volontaire, Bamba a filé à gauche de la surface adverse mais raté sa frappe, alors que Ben Arfa et Sanches attendaient une passe (10e). C'est ensuite Benjamin André qui s'est procuré une énorme occasion en récupérant le ballon devant la surface adverse avant de buter sur le réactif Ouparine Djoco (17e). Seul aux six mètres après un corner, l'ancien Rennais a aussi placé sa tête juste au-dessus de la cible (29e). A ce moment, Lille avait déjà reculé et sérieusement faibli au niveau des intentions, permettant à Clermont de relever la tête.

L'expulsion a tout changé

La réaction des Auvergnats a été encore plus nette à la reprise et Grejohn Kyei a vite dominé José Fonte dans les airs devant la cage de Léo Jardim, mais sa tête a fini de peu au-dessus du cadre (46e). Joliment servi dans la surface des Dogues, Elbasan Rashani, lui, n'a pas réussi à bien enrouler son tir du droit rasant (53e). La rencontre a définitivement basculé quand Abdul Samed, déjà averti , a reçu un second carton jaune logique pour une faute d'anti-jeu sur l'omniprésent Sanches dans le rond central (68e).

Les Clermontois ont encore voulu pousser pour tenter égaliser, mais ont été punis sur le flanc gauche de leur défense. David a raté une reprise à l'entrée de la zone de vérité (69e) mais a insisté et fait trembler les filets après un joli travail sur la droite et un relais avec Sanches (2-0, 71e). Le Canadien a signé son premier but en 2022, son 13e cette saison.

Si David a raté le doublé (79e), Lille a fait exploser son adversaire dans les dernières minutes et Çelik, à l'affût après un tir d'Amadou Onana, a lui aussi ouvert son compteur but (3-0, 85e). Même chose pour l'entrant Zhegrova, arrivé cet hiver, sur une frappe axiale de 20 mètres (4-0, 90e). Lille enchaîne un second succès après celui pas malheureux face à Lyon (0-1) et un quatrième match en L1 sans encaisser le moindre but. De quoi gagner sérieusement en optimisme dans la lutte pour les places européennes.

Lille - Clermont / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue 1 L'OL enrage après le but annulé : "Tout le monde dit que c'est le meilleur arbitre de France…" 27/02/2022 À 23:14