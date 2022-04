On pouvait légitimement penser que l'arrivée d'Antonio Conte au Paris Saint-Germain , pour succéder à Mauricio Pochettino, ne se ferait pas en un claquement de doigts. On peut maintenant imaginer que les négociations seront beaucoup plus longues que prévu. En effet, d'après les informations de RMC Sport , l'actuel manager de Tottenham aurait d'ores et déjà fixé ses conditions avant d'accepter de prendre les commandes de l'équipe parisienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses exigences sont élevées.