Nouveaux problèmes en Ligue 1 avec le public. Un mois après les graves incidents survenus lors de la rencontre Nice-OM, finalement donnée à rejouer à huis clos, de nouveaux problèmes avec les tribunes ont émaillé le derby du Nord entre Lens et Lille, samedi.

Des dizaines de supporters du RC Lens ont quitté leur tribune, pendant la pause, pour aller en découdre avec les supporters lillois, présents en parcage dans la tribune Tony Marek (sur le côté gauche de celle-ci, si on regarde depuis le terrain). Ceux-ci ont envahi la pelouse du stade Bollaert pour se rendre au pied de la dite tribune afin d'y accéder et se rendre en parcage. Ils ont finalement été maîtrisés par les CRS et renvoyés en tribunes. Il n'y a pas eu un seul incident avec les joueurs, déjà rentrés aux vestiaires.

Une réunion entre les parties dirigeantes - clubs, sécurité, préfecture - s'est tenue en urgence sur la pelouse. Après une pause de plus de 30 minutes, combinée aux 15 minutes de repos pendant la mi-temps, les deux équipes ont fait leur apparition sur le terrain pour effectuer un nouvel échauffement devant des tribunes surveillées par des CRS. La rencontre a repris son cours à 18h30, mais avec un avertissement donné au public : au moindre incident, le match sera définitivement suspendu.

