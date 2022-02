Si aujourd’hui on a ce classement (5e), si on est très fort défensivement, il y est pour beaucoup." Les mots d'Antoine Kombouaré à l'attention de son gardien illustrent l'envergure prise par Alban Lafont. Le gardien tricolore, capitaine du FC Nantes cette saison, a gommé les erreurs qui entachaient ses prestations lors des saisons précédentes pour s'affirmer comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1 en 2021-2022. Mais c'était déjà le cas avant (5e),." Les mots d'Antoine Kombouaré à l'attention de son gardien illustrent l'envergure prise par Alban Lafont. Le gardien tricolore, capitaine du FC Nantes cette saison, a gommé les erreurs qui entachaient ses prestations lors des saisons précédentes pour s'affirmer comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1 en 2021-2022. Mais c'était déjà le cas avant le match face au PSG

Il est en train de monter en puissance, surtout depuis le début de saison, a simplement débriefé Kombouaré. Son travail est à mettre en avant". Qu'on se comprenne bien : le portier de 23 ans a réalisé une rencontre stratosphérique face aux Parisiens , avec 8 arrêts dont un sur penalty face à Neymar, et une omniprésence qui a écoeuré les atouts offensifs du leader de Ligue 1. Mais, en témoignent les réactions sans réelle surprise ni emballement des Nantais après le match, sa prestation n'a pas choqué les Canaris. ", a simplement débriefé Kombouaré.".

30% de buts en moins que la saison dernière

L'entraîneur nantais sait néanmoins qu'il a eu le nez creux, lui qui a poussé au printemps dernier pour que ses dirigeants lèvent l'option d'achat de 7,5 millions d'euros d'Alban Lafont. Avant cela, l'ancien international Espoir était prêté par la Fiorentina, qui n'avait pas vu en lui un titulaire indiscutable. Plus à l'aise avec le FC Nantes, l'ancien Toulousain est une des figures majeures du renouveau nantais, après la galère des dernières saisons.

Lafont (Nantes) arrête le penalty de Niang (Rennes) Crédit: Getty Images

Sur le plan comptable tout simplement, il est déjà en avance sur ses temps de passage. Il concède moins de buts, et rapporte (enfin) des points à son équipe. En 2021-2022, il a concédé 29 buts en 25 matches, soit 11 de moins que l'an dernier à pareille époque, ce qui fait une baisse de près de 30%. Lors de l'exercice précédent achevé à la 18e place du barragiste, il avait réalisé seulement 5 clean-sheets sur toute la saison. Il en est déjà à 6 cette année, avec plus d'un tiers du championnat encore à disputer. Certes bien aidé par une défense plus solide, Lafont rassure aussi son équipe, ce qui crée un cercle vertueux expliquant la relative imperméabilité de la cage nantaise.

Le penalty, un exercice travaillé et maîtrisé

Car avec 73% d'arrêts sur les frappes cadrées adverses, le jeune gardien est dans les standards des meilleurs gardiens d'Europe cette année. Également félicité pour son arrêt sur le penalty de Neymar, Lafont n'en est pas non plus à son coup d'essai. C'est déjà son deuxième arrêt de la saison sur l'exercice après celui stoppé contre Jonathan David et Lille en novembre dernier (1-1). Depuis son retour en Ligue 1 à Nantes, il a stoppé pas moins de 8 penalties, face à des spécialistes en prime (David, Delort, Dembélé, Kakuta et, donc, Neymar…). Très complet, le prometteur portier confirme enfin au plus haut niveau, pour le plus grand bonheur des Canaris.

Lui en tout cas, reste d'une humilité sans faille : "Quelle note je me mets après un tel match ? Je n’en sais rien. Moi, tant que mes parents et mes proches sont contents de moi, c’est le plus important". Capitaine d'un club historique à seulement 23 ans, Lafont semble galvanisé par le brassard, tout en gardant la tête froide. Et si les prétendants ne devraient pas manquer après son incroyable performance de samedi, qu'ils ne s'y trompent pas : le match contre Paris n'était pas un coup d'un soir, mais bien l'illustration d'une saison entière à très haut niveau pour le portier nantais.

