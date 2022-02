Les arbitres, parfois, il faut prendre ses responsabilités. Parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres". Quelques minutes après le coup de sifflet final de Nantes-PSG (3-1) samedi soir, ". Quelques minutes après le coup de sifflet final de Nantes-PSG (3-1) samedi soir, Marco Verratti, interrogé par Canal+, n'a pas pris de gants pour évoquer sa frustration concernant l'arbitrage de Mikaël Lesage. Selon L'Equipe , le conseil national de l'éthique de la FFF a saisi lundi la commission de discipline de la LFP à la suite des propos tenus par l'Italien.

Si le milieu de terrain parisien de 29 ans risque une sanction, le conseil national de l'éthique n'a pas saisi la commission de discipline de la Ligue pour Leonardo, également très remonté contre l'arbitre de Nantes-PSG. "Paris est l'équipe à battre et l'arbitre le sait... On a perdu, c'est mérité. Mais contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas... Honnêtement la faute sur Mbappé (ndlr : de Nicolas Pallois à la 37e) il n'a même pas sifflé la faute", a lâché le directeur sportif parisien.

Marco Verratti se plaint auprès de monsieur Lesage lors de Nantes - PSG en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Le week-end en Ligue 1 a aussi été marqué par l'altercation entre Frédéric Antonetti et les dirigeants lillois vendredi soir (0-0). Soutenu publiquement par le FC Metz , le technicien de 60 ans verra son cas étudié par la commission de discipline ce mercredi. Soit une décision sera prise dans la foulée pour l'entraîneur messin, expulsé trois fois en 2021-22, ou le dossier sera mis en instruction.

