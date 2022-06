Neymar

Le coût de son transfert au PSG : 222 M€ (en 2017)

Ad

Le prix que Paris pourrait en tirer aujourd’hui : 60 M€. Tout Neymar qu’il est, son âge (30 ans) et sa fragilité physique ne peuvent que tirer ce montant vers le bas.

Ligue 1 Une arrivée de choix sur le Rocher : Minamino signe quatre saisons à Monaco IL Y A 7 HEURES

Dévaluation sèche : 162 M€

Comment en est-il arrivé là ?

Quand il est arrivé à Paris, dans la moiteur d’un mois d’août 2017 resté dans les mémoires, Neymar était une star planétaire en même temps que l’un des trois meilleurs joueurs du monde, avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cinq ans plus tard, le Brésilien jouit toujours d’une notoriété indéniable. Mais sur le terrain, ses éclairs de génie et sa faculté à faire basculer le cours d’un match ont eu tendance à se raréfier, la faute à des blessures trop récurrentes. En outre, il n’est plus le seul à occuper le devant de la scène, où Messi et, surtout, Kylian Mbappé ont pris une place considérable.

Brader Neymar pour qu'il s'en aille : le PSG est désormais prêt à le faire

À qui Paris pourrait-il le vendre ?

À ceux qui auraient les moyens de prendre en charge son salaire mirobolant, et ils ne sont pas nombreux . Chelsea, Manchester United (si CR7 s’en va) ou encore Newcastle et ses nouveaux propriétaires pourraient faire partie des prétendants. Interpellé par les récentes déclarations de Nasser al-Khelaïfi, le "Ney" ne serait pas fermé à un départ . Il est malgré tout délicat de l’imaginer quitter la capitale à quelques mois du Mondial.

Mauro Icardi

Le coût de son transfert au PSG : 50 M€ (en 2020, après une saison en prêt)

Le prix que Paris pourrait en tirer aujourd’hui : Un prêt payant. À court terme, le PSG pourra difficilement espérer mieux.

Dévaluation sèche : 50 M€

Comment en est-il arrivé là ?

Mauro Icardi avait été d’une efficacité redoutable face au but lors de sa première saison à Paris (20 buts, toutes compétitions confondues). Mais depuis l’annonce de son transfert définitif, l’Argentin a progressivement perdu pied. Fantomatique sur la pelouse, déficient dans le dernier geste, l’ancien Intériste a davantage fait parler de lui pour ses histoires de couple, exposées sur les réseaux sociaux. Mentalement et physiquement, il a terminé la saison en roue libre. À tel point qu’on se demande bien où est passé le numéro 9 de classe mondiale qu’il était autrefois.

Mauro Icardi Crédit: Getty Images

À qui Paris pourrait-il le vendre ?

Sous contrat jusqu’en 2024 et bénéficiant d’un salaire de 800 000 euros mensuels, le natif de Rosario fait partie des joueurs à exfiltrer en priorité cet été. Il faut cependant reconnaître que les prétendants ne se bousculent pas et que les offres se font rares sur le bureau des dirigeants parisiens… Hormis pour proposer des prêts sans option d’achat, croit savoir la Gazzetta dello Sport. Une formation de Serie A, où Icardi a tout de même laissé de bons souvenirs, va peut-être tenter sa chance pendant l’été.

Layvin Kurzawa

Le coût de son transfert au PSG : 25 M€ (en 2015)

Le prix que Paris pourrait en tirer aujourd’hui : 0 €. Il n’a joué que neuf minutes cette saison, et c’était lors du Trophée des champions…

Dévaluation sèche : 25 M€

Comment en est-il arrivé là ?

Allégorie de la déchéance. Recruté en 2015 afin de tenir le rôle de doublure de Maxwell, Layvin Kurzawa a d’abord bien répondu aux attentes. Il n’a toutefois jamais su s’imposer comme titulaire et a peu à peu décliné, agaçant les supporters par ses largesses défensives et un apport offensif insuffisant. L’international français a même totalement disparu des écrans radar lors de l’exercice 2021-22, qu’il a passé au placard.

Gueye, Navas, Kurzawa Crédit: Getty Images

À qui Paris pourrait-il le vendre ?

À vrai dire, on se demande encore pourquoi le PSG l’avait prolongé - et augmenté - en 2020, alors que la qualité de ses performances était déjà plus que discutable. À l’époque, l’ex-Monégasque était dans le viseur de plusieurs écuries européennes de renom, dont l’Inter Milan. S’il s’est longtemps accroché à son contrat dans la Ville lumière, le latéral gauche de 29 ans aurait enfin pris conscience de la nécessité de s’en aller. Reste à savoir quel club tentera le pari de relancer un joueur sortant d’une saison blanche.

Julian Draxler

Le coût de son transfert au PSG : 36 M€ (en 2017)

Le prix que Paris pourrait en tirer aujourd’hui : 15 M€. En tout cas, on voit mal un club proposer beaucoup plus.

Dévaluation sèche : 21 M€

Comment en est-il arrivé là ?

Recruté en janvier 2017, Julian Draxler avait réussi des débuts probants, dans la lignée de ses belles performances avec Wolfsburg. L’Allemand n’a ainsi pas tardé à se faire une place dans la rotation, entrant fréquemment en cours de rencontre. La concurrence dans le secteur offensif s’est toutefois accrue et l’ailier a vu son temps de jeu fondre au cours des trois dernières saisons. En 2021-22, il n’a cumulé que 18 apparitions en Ligue 1. En se mettant trop rarement en évidence.

Julian Draxler Crédit: Getty Images

À qui Paris pourrait-il le vendre ?

S’il n’a jamais caché qu’il se plaisait beaucoup dans la capitale, le joueur de 28 ans sait pertinemment qu’il doit changer d’air pour garder une chance d’apparaître dans l’effectif de l’Allemagne au Qatar. Selon TMW, le champion du monde 2014 souhaiterait d’ailleurs revenir en Bundesliga, alors que la Gazzetta dello Sport a fait état d’un intérêt de l’AC Milan. Son salaire risque cependant d’être un frein dans les négociations.

Thilo Kehrer

Le coût de son transfert au PSG : 37 M€ (en 2018)

Le prix que Paris pourrait en tirer aujourd’hui : 20 M€. Parce qu’il n’a que 25 ans et conserve malgré tout une petite cote sur le marché.

Dévaluation sèche : 17 M€

Comment en est-il arrivé là ?

C’était un renfort estampillé Thomas Tuchel. Débarqué avec une étiquette de défenseur prometteur, Thilo Kehrer n’a cependant pas su faire son trou dans l’arrière-garde parisienne. Bien malgré lui, son nom restera accolé au naufrage subi contre Manchester United, au cours duquel il avait été particulièrement à la peine. Aligné tantôt en charnière, tantôt sur le côté droit, il n’a jamais totalement disparu. Mais n’a jamais convaincu pour autant.

À qui Paris pourrait-il le vendre ?

Des offres devraient être formulées d’ici la fin du mercato pour le triple champion de France qui, contrairement à son compatriote Draxler, a continué à être appelé en sélection allemande malgré ses difficultés en club. L’AC Milan, là aussi, serait sur le coup. En mars dernier, Sky Sport Allemagne révélait cependant que Kehrer avait l’intention d’aller jusqu’au bout de son contrat avec le PSG, autrement dit en juin 2023. Ses dirigeants ne l’entendent probablement pas de cette oreille.

Et maintenant Fofana : Paris va-t-il trop loin dans ses pistes made in L1 ?

Ligue 1 Favre fait son retour à Nice pour succéder à Galtier HIER À 12:38