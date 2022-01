Et soudain, le mercato hivernal de l'OL s'est agité en ce début de semaine. Alors que Sardar Azmoun lui a filé entre les doigts (l'international iranien du Zenit Saint-Petersbourg jouera à Leverkusen à compter de l'été 2022), l'actuel onzième de Ligue 1 s'apprête à vendre Bruno Guimaraes à Newcastle United pour 42 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport , le club présidé par Jean-Michel Aulas aurait ciblé Romain Faivre, le milieu gauche du Stade Brestois, pour se renforcer d'ici la fin du marché hivernal.