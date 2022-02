Après la victoire à Lille (5-1) dimanche, Kylian Mbappé a assuré "ne pas avoir parlé" avec le prochain adversaire du PSG en C1, à savoir le Real Madrid. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu'en juin 2022, avec le club de la capitale, le Bondynois risque de partir libre à l'issue de la saison et les Merengue sont toujours sur les rangs. Même si l'actuel leader de L1 garde encore un espoir de conserver son meilleur buteur de cette saison (20 réalisations toutes compétitions confondues), il aurait déjà ciblé son potentiel successeur pour l'été prochain : Erling Haaland.

Selon les informations de L'Equipe , le club de la capitale aurait tâté le terrain avec Mino Raiola, l'agent du Norvégien, qui a d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le président et le directeur sportif du PSG. De son côté, le buteur scandinave de 21 ans, qui a trouvé le chemin des filets à 23 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, aurait une clause de départ cet été si un club venait à payer 75 millions d'euros au Borussia Dortmund plus des bonus qui pourraient atteindre 15 millions.