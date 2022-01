Le jeu : Le derby de la déprime

Une ambiance de match de district… et le niveau technique qui va avec. Ce fut un spectacle désolant auquel ont assisté les 5000 courageux du Groupama Stadium ce vendredi. Malgré sa supériorité technique évidente, l'OL n'a jamais su faire grand-chose de la balle en première période avant de gâcher toutes ses munitions en contres lors d'un second acte où les Stéphanois ont tenté de forcer le destin sans avoir les armes techniques pour le faire. Au final, ce derby fut un long supplice, une bouillie de football, indigne d'une affiche supposée de la Ligue des talents version 2021-2022.

Les joueurs : Lukeba comme un ancien, Kolo comme un bleu

Preuve qu'avec le ballon l'OL n'a presque rien montré, c'est un défenseur qui s'est illustré. Encore épatant de maturité et de sérénité, Castello Lukeba a été le meilleur des siens. Pour le reste… Actif, Houssem Aouar a encore pêché dans le dernier geste, comme souvent cette saison , tandis que le duo Guimaraes - Paqueta aura été d'une neutralité rare. Anthony Lopes a encore sorti la parade qu'il fallait au bon moment.

Côté stéphanois, c'est Timothée Kolodziejczak qui a fait couler les siens, une rengaine bien trop connue ces derniers mois. Sa faute inutile et franchement naïve face à Moussa Dembélé change la donne, même si Paul Bernardoni a tenté de maintenir les siens à flot par ses parades. A noter l'entrée intéressante de Bakary Sako qui a apporté sa puissance et son jeu en pivot aux Verts.

Le facteur X : Les options stéphanoises

Ryad Boudebouz, Denis Bouanga, Wahbi Khazri, Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Miguel Trauco, Romain Hamouma : voici une liste non-exhaustive des absents côté stéphanois pour ce derby. Ce vendredi, malgré toute la bonne volonté du monde, l'ASSE était trop court en termes de qualités intrinsèques pour faire mieux. Dommage car cet OL était franchement prenable.

La stat : 12

Comme le nombre de points de l'ASSE après 21 journées. Aucune équipe n'a réussi à échapper à la relégation avec un tel total à ce stade de la saison.

Le tweet déjà nostalgique

La décla : Pascal Dupraz sur son bilan depuis son arrivée

"Cela fait trois matches, zéro point, c'est implacable".

La question : Saint-Etienne est-il déjà condamné ?

Pour moi, on a une chance sur deux de se sauver. Soit c'est la descente, soit le maintien". Habile mais pas forcément réaliste. Pascal Dupraz semble fâché avec les maths. Si aucune équipe n'a réussi à se sauver dans la situation de l'ASSE, le technicien a tenté une cabriole digne de son talent oratoire : "". Habile mais pas forcément réaliste.

Avec 12 points, Saint-Etienne semble programmé pour la descente même si la faiblesse de ses adversaires respectifs (Bordeaux et Lorient sont à 17 pts) lui laisse encore un maigre espoir. Sans Wahbi Khazri, cette équipe n'a plus grand-chose d'un pensionnaire de L1 et cela fait désormais quelques saisons que cela dure.

Les jeunes lancés au hasard des absences, les recrues dont on doute qu'elles apportent instantanément et le feuilleton d'une vente qui n'a toujours pas trouvé son épilogue ne semblent être que le reflet d'un club en grande difficulté depuis des années. Alors, ce vendredi, c'est peut-être le dernier derby avant un bon bout de temps auquel on vient d'assister. Quand on se souvient des émotions qu'il a pu fournir aux deux camps ces dernières saisons, on est presque désolés de ce bouquet final complètement raté…

