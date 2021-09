Il était l’un des grands favoris. Malgré la défaite lyonnaise face au PSG (2-1) , Lucas Paqueta a tout de même survolé ce choc et marqué les esprits. Autour du seul but des Gones, le milieu de terrain brésilien a été élu par vos soins meilleur joueur de la 6e journée de Ligue 1. Avec 40% des suffrages, il devance Bamba Dieng (OM, 27%) et le duo Neymar (PSG, 9%) - Randal Kolo Muani (Nantes, 9%).