Agrandir le Parc des Princes est une obligation". Ce jeudi, la mairie de Paris a fait savoir qu'elle était sur la même longueur d'onde que le président du Paris Saint-Germain. "L’attractivité, la notoriété du PSG mérite une enceinte offrant plus de places pour les spectateurs", a tout d'abord affirmé Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo sur Après la présentation de Lionel Messi mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a prévenu : "". Ce jeudi, la mairie de Paris a fait savoir qu'elle était sur la même longueur d'onde que le président du Paris Saint-Germain. "", a tout d'abord affirmé Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo sur Europe 1

Nous travaillons sur des scénarios d'extension autour de 55.000 à 60.000 places maximum

"Nasser Al-Khelaïfi en a parlé à Anne Hidalgo il y a un certain temps et nous avons un travail technique compliqué à réaliser parce que le Parc des Princes est un lieu auquel on tient mais qui est aussi très contraignant sur le plan architectural et urbain. Nous travaillons sur des scénarios d'extension autour de 55.000 à 60.000 places maximum. Il sera sans doute impossible d'aller au-delà", a-t-il ajouté sans préciser de date.

chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd’hui". A l'heure actuelle, le Pourtant, le président du PSG a rappelé mercredi que "". A l'heure actuelle, le Parc des Princes peut accueillir environ 48.500 personnes. L'agrandissement de l'enceinte parisienne, dont les derniers travaux datent de 1972, demeure cependant problématique au regard de sa structure et de sa proximité avec le périphérique.

