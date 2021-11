Abondance de biens ne nuit pas. Mauricio Pochettino est bien placé pour disserter sur ce proverbe. L'entraîneur du PSG doit composer avec un effectif pléthorique et gérer une concurrence féroce à tous les postes, ou presque. Celui de latéral gauche échappait à la règle en début de saison. Nuno Mendes débarqué du Sporting dans les dernières minutes du mercato, Juan Bernat encore convalescent après une grave blessure au genou gauche, Layvin Kurzawa disparu des radars, le technicien argentin n'avait pas d'autre option qu'Abdou Diallo pour tenir ce rôle.

La donne a doucement évolué depuis un mois et le retour de Bernat. L'Espagnol est revenu à l'occasion de la victoire contre Angers (2-1), et son entrée en jeu dans la dernière demi-heure avait coïncidé avec la montée en régime d'un PSG en difficulté jusque-là face au SCO. Depuis, l'ancien joueur du Bayern Munich a confirmé qu'il était sur le bon chemin pour retrouver ses sensations. Il a joué plus d'une heure face à Lille (2-1) puis Bordeaux (2-3), affichant à la fois une bonne forme physique et un niveau de performance encourageant après avoir passé plus d'un an à l'infirmerie.

Mendes a son point faible

Ce n'était pas garanti. Il y avait forcément un léger doute sur la capacité de Bernat à retrouver la pleine possession de ses moyens. Et redevenir le joueur qui s'était imposé comme un titulaire indiscutable sur le côté gauche de la défense parisienne depuis son arrivée au club en 2018. C'est l'une des raisons qui a poussé le PSG à recruter Nuno Mendes. Arrivé en prêt, le Portugais de 19 ans est l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au poste d'arrière gauche. Et Paris serait disposé à lever l'option d'achat (40 millions d'euros) pour s'attacher définitivement ses services.

Nuno Mendes, la surprise du PSG : "C'est le futur latéral gauche titulaire du Portugal"

Le joueur a un potentiel indéniable. Il l'a prouvé la saison passée en contribuant au titre de champion du Portugal conquis par le Sporting. Il l'a aussi montré depuis qu'il est à Paris, où il a participé à 11 matches dont 7 titularisations. Sa vitesse, sa qualité technique, et sa capacité à multiplier les appels sur son flanc gauche offrent une largeur bienvenue au jeu parisien. Sa marge de progression reste cependant très importante dans le domaine défensif. Dans son placement comme dans son impact physique sur les duels, Nuno Mendes n'a pas donné toutes garanties jusqu'ici.

La défense à quatre favorise Bernat

C'est légitime pour un joueur aussi jeune. Mais cela pose fatalement la question de son statut de titulaire dans un effectif parisien renforcé par le retour de Bernat. S'il y a un secteur où Paris est en difficulté cette saison, c'est bien la défense. Paris a encaissé 19 buts en 18 matches toutes compétitions confondues et subit beaucoup d'occasions. Si un chiffre illustre son manque de solidité, c'est son nombre de tirs concédés par match en Ligue des champions (6). C'est l'un des pires ratios du plateau. Et c'est indigne d'un prétendant au sacre européen.

34 tirs tentés, 69 subis : pourquoi Paris ne peut décemment pas envisager la victoire finale

Nuno Mendes n'est pas forcément la première cause de ce phénomène. Mais au moment de trouver des solutions pour améliorer sa défense, Pochettino a des raisons de se tourner vers Bernat. Si l'Espagnol a été formé à un poste de milieu offensif, il a prouvé sa capacité à bien défendre au PSG. Il représente une option plus fiable que Mendes dans une défense à quatre. Le Portugais s'est surtout illustré dans un rôle de piston au Sporting la saison passée, au sein d'un système à trois centraux. Il a affiché plus de difficultés dans une configuration à quatre défenseurs, privilégiée par Pochettino.

La Ligue des champions, la chance de Mendes

Le paramètre tactique aura son importance dans ce duel entre Bernat et Mendes. Le passage au 3-4-1-2 en cours de match a parfois été fructueux pour le PSG, notamment lors du match aller contre Leipzig (3-2) en Ligue des champions ou face à Lille (2-1) en Ligue 1 . Au-delà de permettre un repositionnement de Leo Messi dans l'axe, il correspond mieux aux qualités de certains joueurs parisiens. En particulier Achraf Hakimi, et donc Nuno Mendes. Pochettino reste réticent à l'utiliser d'entrée de match. Mais s'il changeait son fusil d'épaule, ce serait favorable au Portugais.

Bernat a cependant le profil pour évoluer dans les deux configurations. Offrir cette flexibilité tactique à son entraîneur, c'est un autre atout pour l'Espagnol. Même si, à moyen terme, la concurrence qui l'oppose à Nuno Mendes pour le poste de latéral gauche n'aura comme cadre que le championnat. Bernat n'a pas été inscrit dans la liste du PSG pour la phase de poules de la Ligue des champions. S'il doit éventuellement participer à cette compétition, ce ne serait pas avant février 2022. Cela laissera l'opportunité à Nuno Mendes de marquer des points sur la scène européenne. Ou d'en perdre.

